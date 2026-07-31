Konya'da Bebeğiyle Yürüyen Başörtülü Anneye Çirkin Saldırı! 'Daha Fazla Üremeyin'

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 28 Temmuz günü Refika Beyza Yakargüneş, bebeğiyle sokakta yürüyen 21 yaşındaki Aylin Altuntaş'a başörtüsü üzerinden hakaret ve nefret içerikli sözler söyledi. Yakargüneş'in, Altuntaş'ın bebeğini işaret ederek, 'daha fazla üremeyin', 'başındaki ile daha fazla üremeyin', 'yobazsınız', 'siz gibi kapalılar ürememeli' ve 'deliler hastanesine kapatılmalısınız, geri zekalılar' şeklinde ifadeler kullandığı ifade edildi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 28 Temmuz günü Refika Beyza Yakargüneş, bebeğiyle sokakta yürüyen 21 yaşındaki Aylin Altuntaş'a başörtüsü üzerinden hakaret ve nefret içerikli sözler söyledi.Refika Beyza Yakargüneş'in, Aylin Altuntaş'ın bebeğini işaret ederek, 'daha fazla üremeyin', 'başındaki ile daha fazla üremeyin', 'yobazsınız', 'siz gibi kapalılar ürememeli' ve ' 'deliler hastanesine kapatılmalısınız, gerizekalılar' şeklinde ifadeler kullandığı öne sürüldü. Olay sırasında Aylin Altuntaş'ın yanında bulunan eşi Ali Altuntaş ile kayınvalidesi Şerife Altuntaş da tartışmaya müdahil oldu. Sözlerin ardından taraflar arasında başlayan tartışma büyüyerek sözlü ve fiziki müdahaleye dönüştü.Olay üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Refika Beyza Yakargüneş hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme', 'Hakaret' ve 'Kadına Karşı Basit Yaralama' suçlarından soruşturma başlattı.Şüpheli Yakargüneş'in UYAP üzerinden yapılan sorgulamasında hakkında Ferizli, Güroymak, Konya, Edirne, Sakarya ve Afyonkarahisar cumhuriyet başsavcılıklarınca daha önce 'Hakaret', 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme', 'Basit Yaralama', 'Cumhurbaşkanına Hakaret' ve 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme' suçlarına ilişkin çok sayıda soruşturma yürütüldüğü tespit edildi.Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Yakargüneş'in tutuklanması talebi reddedildi. Şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ile Konya il sınırlarını terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklama talebinin reddedilmesine itiraz edeceği bildirildi.