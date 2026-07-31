'Aşk Oyunu' Çetesine Operasyon! Flört Vaadiyle Evlerine Çağırdılar Dehşeti Yaşattılar

Ankara'da internet üzerinden flört vaadiyle erkekleri tuzağa düşürerek gasp ettikleri öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Polis, 200 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek aynı yöntemle gerçekleştirildiği değerlendirilen 13 olayı ve 13 mağduru tespit etti.Soruşturma kapsamında, şüphelilerin sosyal medya ve çeşitli internet platformları üzerinden erkeklerle kadın profilleri aracılığıyla iletişime geçtiği, güven kazandıktan sonra mağdurları ev veya otellere davet ederek buluşma ayarladığı belirlendi. İddialara göre, buluşmanın ardından kadın şüpheliler kapıyı yanlarında getirdikleri erkek şüphelilerle birlikte açtı. Şüphelilerin mağdurları tehdit ederek cep telefonları ile paralarını aldıkları tespit edildi.Polis ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takipte, suç örgütünün görev paylaşımıyla hareket ettiği belirlendi. Buna göre, internet sitelerini ve dijital hesapları yöneten şüphelinin 'hacker', mağdurlarla yazışmaları gerçekleştiren kişinin 'yazar', buluşmalara ilk giden kadın şüphelinin 'incir', olay sonrası diğer şüphelilerin kaçışını organize eden kişinin ise 'pilot' kod adını kullandığı öne sürüldü.Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında yaklaşık 200 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek aynı yöntemle gerçekleştirildiği değerlendirilen 13 ayrı olayı ve 13 erkek mağduru tespit etti.Deliller doğrultusunda düzenlenen eş zamanlı operasyonda, olaylarla bağlantılı oldukları değerlendirilen 9 şüpheli gözaltına alındı.