Samsung’dan Korkutan Kriz Uyarısı: Çip Kıtlığı 2028'e Kadar Uzayabilir

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, küresel çip pazarındaki geleceğe dair çarpıcı öngörülerini ve yeni finansal raporunu paylaştı.Şirket, tedarik zincirindeki çip kıtlığının daha da şiddetlenerek 2028 yılına kadar uzayacağını tahmin ediyor.Samsung'un yarı iletken birimi, ikinci çeyrekte işletme kârını bir önceki yıla göre 250 kattan fazla artırarak 61,7 milyar dolara yükseltti. Toplam şirket geliri ise yüzde 130 oranında devasa bir artış gösterdi.Artan bellek çipi fiyatları şirketin genel bilançosunu güçlendirse de mobil departmanında olumsuz bir etki yarattı.Akıllı telefon birimi, yüksek çip maliyetleri nedeniyle ilk çeyreğinde 489 milyon dolar zarar bildirdi.Dünyanın en büyük beş veri merkezi operatörüyle çok yıllık tedarik anlaşmaları imzalayan Samsung, diğer beş büyük şirketle de anlaşma aşamasına geldi.Sermaye yatırım risklerini azaltmayı hedefleyen bu sözleşmelerin en az beş yıl süreceği ve peşin ödemeler ile taban fiyatlandırma içereceği belirtildi.Nvidia ve AMD gibi devleri müşteri portföyünde bulunduran teknoloji devi, yapay zeka işlemcilerinde kullanılan HBM4 bellek gelirlerinin üçüncü çeyrekte üç kat artmasını bekliyor.Bu büyümenin, şirketin yüksek bant genişliğine sahip bellek pazarındaki payını standart DRAM çipleriyle aynı seviyeye getirmesi öngörülüyor.TSMC ve Intel ile rekabet eden dökümhane bölümünde de fabrika kullanım oranlarının artmasıyla yakın zamanda toparlanma yaşanması bekleniyor.Ayrıca ABD'nin Teksas eyaletindeki yeni üretim tesisinin bu yıl faaliyete geçeceği ve ikinci tesisin 2030'da seri üretime başlayacağı açıklandı.