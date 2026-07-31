Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden orta, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/sa), Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.Rüzgarın; İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa), Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Trakya ile İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Balıkesir ve Çanakkale'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.BURSA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkÇANAKKALE °C, 30°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 29°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 29°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa), İzmir ve Manisa'da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 28°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 37°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.ADANA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkBURDUR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 34°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 29°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 30°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkNEVŞEHİR °C, 27°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 28°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 28°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 27°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 26°CParçalı ve az bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.AMASYA °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutluRİZE °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutluKARS °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 31°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 43°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 40°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 42°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 43°CAz bulutlu ve açık