'Rüşvet Tarifesini Sinem Başkan Belirliyordu' Üsküdar Belediyesi Soruşturmasında Şüpheliden Şok İfade

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada 11 adrese operasyon düzenlenmişti. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Yardımcısı Ceyhun Ünlü ve Özel Kalem Alihan Koçoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.Bilirkişi ve bakanlık raporları, olası bir depremde yaşanabilecek can kayıplarının boyutunu gözler önüne serdi.Üsküdar Belediyesi ile iştiraki Kent A.Ş. koordinasyonunda yürütülen 'Üsküdar Yenileniyor, Geleceğimiz Güçleniyor' projesi kapsamında riskli yapıların dönüştürülmesi amaçlanırken, tam aksi uygulamalarla çürük binalara ruhsat verildiği saptandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü raporlarına göre, katlardaki betonarme perde duvarlar kesilerek statik projeye aykırı imalat yapıldı. Yangın suyu depoları ve teknik hacimler iptal edilerek otoparka dönüştürüldü. Binalardaki yangın güvenlik holleri tamamen kaldırıldı.Bina oturum alanları usulsüz şekilde 62 metrekareden 192 metrekareye çıkarıldı. Çatı yükseklikleri ve eğimleri değiştirilerek kaçak hacimler üretildi. Yapı denetim sisteminde 'yüzde 100 tamamlanmış' görünen binaların onaylı projelere tamamen aykırı olduğu ve olası bir depremde bina güvenliğini doğrudan riske attığı belgelendi.Etkin pişmanlıktan yararlanan bir şüphelinin ifadesi kirli çarkın işleyişini ifşa etti. İtirafçı, müteahhitlerden talep edilecek rüşvet miktarının toplantılarda belirlendiğini anlatarak, 'Hangi iskân ruhsatı için ne kadar para isteneceği Kent A.Ş. Müdürü Nazım Akkoyunlu ile değerlendiriliyordu. Akkoyunlu miktarın nereye, ne şekilde ödeneceğini veya harcanacağını doğrudan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a soruyordu. Dedetaş'a danışıldıktan sonra müteahhitlerle görüşmeler yapılıyordu' dedi.Teknik takibe takılan detaylarda ise Sinem Dedetaş ile Mithat Ö. isimli bir kişiyle arasında geçen yardım koli ve kartı trafiği yer aldı.Toplam 5 bin 120 adet koli ve hediye kartının dağıtımı konuşulurken Dedetaş'ın dinlenmeyi engellemek adına; 'Mithat Bey, Zoom'dan konuşalım diyorum size. Hâlâ bak buradan devam ediyorsunuz ama ben normal telefondan aradım ya. Başka bir yerden konuşalım' diyerek görüşmeyi şifreli platformlara taşımaya çalıştığı tespit edildi.Kaynağı ve kimlere dağıtıldığı belirsiz kolilerle ilgili inceleme sürüyor.