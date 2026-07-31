Üniversitelerde Yeni Dönem! Yasayla Gelen 10 Önemli Değişiklik
Yasalaşan düzenlemeyle birlikte yükseköğretimde neler değişecek? Öğrenci affından akademik etik kurallarına kadar üniversitelerde gerçekleşecek 10 önemli değişikliği sıraladık.
TBMM Genel Kurulunda, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan düzenleme, yükseköğretimde öğrenci affından akademik etik kurallarına, üniversitelerin yapısından öğretim üyelerine kadar birçok alanda önemli değişiklik getirdi.
İşte yeni düzenlemenin öne çıkan 10 maddesi:
1- ÖĞRENCİ AFFI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Daha önce af hakkından yararlanmayan ve belirli suçlar dışında çeşitli nedenlerle üniversiteyle ilişiği kesilenler, başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine dönebilecek.
2- SAHTE TEZ VE MAKALEYLE ALINAN DİPLOMALAR İPTAL EDİLECEK
Başkalarına hazırlatılan tez, makale, kitap veya projelerle diploma ya da akademik unvan alanların unvanları geri alınacak, üniversite öğretim mesleğinden çıkarılmaları sağlanacak.
3- HAYALET YAZARLARA AĞIR YAPTIRIM
Başkaları adına akademik çalışma hazırlayan veya buna aracılık eden kişilere yüksek tutarlı adli para cezaları uygulanacak.
4- SON SINIF ÖĞRENCİLERİNE EK SINAV HAKKI
Azami öğrenim süresini dolduran son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları teorik ve uygulamalı dersler için iki ek sınav veya tekrar hakkı tanınacak. İntörnlük eğitimini tamamlayamayanlara da ek süre verilecek.
5- DEVLET ÜNİVERSİTELERİ YURT DIŞINDA KAMPÜS AÇABİLECEK
Cumhurbaşkanı kararıyla devlet üniversiteleri yurt dışında yerleşke, akademik birim ve eğitim programı açabilecek.
6- VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE SIKI DENETİM GELİYOR
Kurallara uymayan vakıf üniversitelerine kontenjan kısıtlamasından faaliyet izninin kaldırılmasına kadar uzanan yaptırımlar uygulanabilecek.
7- 48 ÜNİVERSİTEYE YENİ AKADEMİK KADRO
Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak amacıyla 48 üniversiteye profesör, doçent, doktor öğretim üyesi ve araştırma görevlisi kadroları ihdas edilecek.
8- ÖĞRETİM ÜYELERİNE 75 YAŞINA KADAR GÖREV İMKANI
Belirli şartları sağlayan öğretim üyeleri, YÖK kararıyla 75 yaşını geçmemek üzere sözleşmeli olarak görev yapmaya devam edebilecek.
9- KAHRAMANMARAŞ'TAKİ ÜNİVERSİTELERİN YAPISI DEĞİŞİYOR
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'nin adı 'İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi' olarak değiştirilecek. Bazı fakülte ve yüksekokullar ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesine devredilecek.
10- DİSİPLİN SORUŞTURMALARINDA SAVUNMA HAKKI GÜÇLENDİRİLDİ
Üniversitelerde disiplin soruşturmalarında ifade ve savunma süreçleri yeniden düzenlenirken, savunma için en az 7 gün süre verilmesi zorunlu hale getirildi.
Bu 10 kritik maddenin dışında aşağıdaki başlıklarda da yenilikler getirildi:
-Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) düzenlemesi
-Üniversitelerin ortak ofis kurabilmesi
-Vakıf üniversitelerinin vergi teşvikine ilişkin teknik düzenleme
-Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin finansman düzenlemesi
-Yan dal uzmanlarına ek ödeme tavanı
-67 yaşını dolduran uzman öğretim üyelerinin yeniden sözleşmeli çalışabilmesi
-Tıp fakültelerine hastane için ek süre