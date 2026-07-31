Üniversitelerde Yeni Dönem! Yasayla Gelen 10 Önemli Değişiklik

TBMM Genel Kurulunda, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan düzenleme, yükseköğretimde öğrenci affından akademik etik kurallarına, üniversitelerin yapısından öğretim üyelerine kadar birçok alanda önemli değişiklik getirdi.İşte yeni düzenlemenin öne çıkan 10 maddesi:Daha önce af hakkından yararlanmayan ve belirli suçlar dışında çeşitli nedenlerle üniversiteyle ilişiği kesilenler, başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine dönebilecek.Başkalarına hazırlatılan tez, makale, kitap veya projelerle diploma ya da akademik unvan alanların unvanları geri alınacak, üniversite öğretim mesleğinden çıkarılmaları sağlanacak.Başkaları adına akademik çalışma hazırlayan veya buna aracılık eden kişilere yüksek tutarlı adli para cezaları uygulanacak.Azami öğrenim süresini dolduran son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları teorik ve uygulamalı dersler için iki ek sınav veya tekrar hakkı tanınacak. İntörnlük eğitimini tamamlayamayanlara da ek süre verilecek.Cumhurbaşkanı kararıyla devlet üniversiteleri yurt dışında yerleşke, akademik birim ve eğitim programı açabilecek.Kurallara uymayan vakıf üniversitelerine kontenjan kısıtlamasından faaliyet izninin kaldırılmasına kadar uzanan yaptırımlar uygulanabilecek.Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak amacıyla 48 üniversiteye profesör, doçent, doktor öğretim üyesi ve araştırma görevlisi kadroları ihdas edilecek.Belirli şartları sağlayan öğretim üyeleri, YÖK kararıyla 75 yaşını geçmemek üzere sözleşmeli olarak görev yapmaya devam edebilecek.Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'nin adı 'İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi' olarak değiştirilecek. Bazı fakülte ve yüksekokullar ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesine devredilecek.Üniversitelerde disiplin soruşturmalarında ifade ve savunma süreçleri yeniden düzenlenirken, savunma için en az 7 gün süre verilmesi zorunlu hale getirildi.Bu 10 kritik maddenin dışında aşağıdaki başlıklarda da yenilikler getirildi:-Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) düzenlemesi-Üniversitelerin ortak ofis kurabilmesi-Vakıf üniversitelerinin vergi teşvikine ilişkin teknik düzenleme-Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin finansman düzenlemesi-Yan dal uzmanlarına ek ödeme tavanı-67 yaşını dolduran uzman öğretim üyelerinin yeniden sözleşmeli çalışabilmesi-Tıp fakültelerine hastane için ek süre