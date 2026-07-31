Oyuncu Eda Ece'den 'Pes Dedirten' sSzler! 'Haluk Levent'i Tanımıyorum'

Türkiye, Haluk Levent ve kurduğu skandal ağı konuşuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Ahbaplar suç örgütü' soruşturması kapsamında oyuncu Eda Ece ifade verdi.Soruşturma kapsamında asrın felaketinde kamu kurumlarını itibarsızlaştırarak Ahbap Derneği'ni parlatan aralarında gazeteciler Fatih Altaylı, Fatih Portakal, Ruşen Çakır Uğur Dündar, sanatçı Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı Gülben Ergen, oyuncular Elçin Sangu, Hazal Kayac, şarkıcılar Gökhan Özoğuz, Hayko Cepkin ve avukat Feyza Altun dahil 14 isim savcılığa ifade verdi. Şahan Gökbakar ve fenomen Fatih Koparan ise henüz ifade vermedi.Soruşturma devam ederken ifadeye çağrılan isimler arasına yenileri eklendi. Deprem dönemi Ahbap'a destekleriyle bilinen oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.Oyuncu Eda Ece ve Kerem Bürsin savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi. Eda Ece soruşturma kapsamında ifadesini verdi.Oyuncu Eda Ece'nin ise o dönem deprem bölgelerinde AK Parti'nin oy oranının yüksek çıkması sonrası bir ödül töreninde yaptığı konuşma tekrar dolaşıma girdi. Ece o dönem konuşmasında, 'Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse' demişti.Oyuncu Eda Ece ifade verirken, adliyede gazetecilerin sorularına verdiği yanıt ise dikkat çekti. Eda Ece, 'Haluk Levent'i tanımıyorum' sözleriyle pes dedirtirken, AHBAP'a hiç bağış yapmadığını kaydetti.