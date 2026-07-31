TÜGVA Yaz Okulları Finali'26 RAMS Park'ta tarihi bir coşkuyla gerçekleşti

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Türkiye'nin 81 ilinde ve yüzlerce ilçesinde eş zamanlı olarak yürütülen Yaz Okulları projesinin büyük finali, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen görkemli bir törenle tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ınkatılımıylagerçekleşen dev organizasyonda, dünyaca ünlü sanatçılar ve efsane futbolcular on binlerce gençle buluştu.Türkiye genelinde 6 hafta süren ve yüz binlerce ortaokul öğrencisinin hem eğitici hem de eğlenceli bir yaz dönemi geçirmesini sağlayan TÜGVA Yaz Okulları, sezonu unutulmaz bir stadyum buluşmasıyla taçlandırdı. Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'a gelen öğrenciler, aileleri, eğitmenler ve gönüllüler, sabahın erken saatlerinden itibaren RAMS Park'a akın ederek stadyum tribünlerini doldurdu. 70 bin gencin bir araya geldiği programda coşkulu anlar yaşandı.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GENÇLERE TARİHİ HİTAPProgram, Kur'an-ı Kerim tilaveti, İstiklal Marşı, bayrak geçitleri ve “TÜGVA Yaz Okulu” sürecini özetleyen özel video gösterimleriyle başladı. Törenin onur konuğu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dolduran gençleri selamlayarak kürsüye çıktı.Konuşmasında gençliğin toplum için ne denli önemli olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı'nın mimarları maşallah yine coşkusuyla, heyecanıyla, tutkusuyla göz dolduruyor. Büyük ve güçlü Türkiye'nin yol başçıları, maşallah yine yeri göğü inletiyor. Sizleri böyle neşeli, böyle coşkulu görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu muhteşem tablo için, bu muazzam manzara için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ali Sami Yen Stadyumu'nun bugün tıklım tıklım dolması ve böylesine güzel bir programda gençlerimizle bir araya gelmemize vesile olan Türkiye Gençlik Vakfı'na yürekten şükranlarımı iletiyorum. Vesile olan Galatasaray Kulübü'nün değerli yöneticilerine, TÜGVA olarak hazırladıkları bu program dolayısıyla ben de şahsım ve Cumhurbaşkanı olarak çok teşekkür ediyorum. Bu stadyumu sizlerle, yani her biri aynı renkte yetmiş bin çiçekle süsleyen bu renkli organizasyonda emeği geçen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.Konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gençlik bu milletin atardamarıdır. Atardamar nasıl kalbin pompaladığı kanı bütün vücuda ulaştırıyorsa, gençlik de toplumun enerjisini, idealini ve hedeflerini geçmişten alıp geleceğe taşır. Bu damar ne kadar güçlü ne kadar sağlıklı olursa millî bünyemiz de o derece sıhhatli olur. Bu damar sayesinde geçmiş, bugün ve gelecek aynı çizgide buluşur. Gençlerimiz için canını dişine takarak çalışan TÜGVA'mız işte bu denli hayati bir görevi layıkıyla yerine getirmektedir. Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar, tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor. Milletimizi asırlık hayallerine ulaştıracak her işe engel olmaya çalışanlar, tam da bu yüzden TÜGVA'yı hedef alıyor. Gençlerimiz kıtaları ipek bir kumaş gibi kesip biçen ecdadı anlamasın, tarih Mehmet Akif'in torunlarıyla buluşmasın diye çabalayanlar, tam da bu yüzden TÜGVA'yı hazmedemiyor. TÜGVA gibi göz bebeğimiz olan kuruluşların, sayısı az ama sesi çok çıkan bir güruhun hedefi olmasının sebepleri işte bunlardır. Sizlere baktıkça gururlanmak yerine öfke nöbetleri geçirmelerinin nedeni karşımızdaki şu muazzam manzaradır. Sizlerin dik duruşudur, özgüvenidir; sizlerin değerlerine sahip çıkmanızdır. Sizlerin işte burada olduğu gibi birbirinize kardeşçe sarılmanızdır. Varsın rahatsız olsunlar. Allah'ın izniyle nehri tersine akıtamazlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, karşımızdaki şu gençliğin önüne set çekemezler. Bu ülkenin gençlerini ruh köklerinden, inanç değerlerinden koparamazlar. Geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına, kirli hesaplarına alet edemezler. O günler artık geride kaldı. O karanlık günler, bir daha gelmemek üzere artık eski Türkiye'de kaldı. Biz gençlerimizi, sevgili yavrularımızı asla yalnız bırakmayız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını üç beş kendini bilmeze yem ettirmeyiz. Tek bir evladımızın dahi işsizliğe kapılmasına asla izin vermeyiz.” şeklinde konuştu.Açılış konuşmalarının ardından öğrencilere belgeleri takdim edildi. Programa devlet erkanından çok sayıda bakan, milletvekili, mülki idare amiri ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi de yoğun katılım gösterdi.Fatih Sultan Mehmet'ten II. Abdülhamid'e ve Başkan Erdoğan'a uzanan ve dev koreografi törene damga vurdu. Kareografi çalışması Türkiye'de bu zamana kadar açılan ‘en büyük kareografi' olarak kayıtlara geçti.“21. YÜZYILA DAMGASINI VURACAK NESİLSİNİZ”Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kahraman bir ecdadın torunlarısınız. Sizler bugün de vicdanıyla, merhametiyle, mazlumlara sahip çıkmasıyla tüm insanlığa örnek olan bir ülkenin çocuklarısınız. Hepiniz Türk milleti gibi büyük, Türkiye Cumhuriyeti gibi itibarlı bir devletin gençlerisiniz. 21. yüzyıla Türkiye'nin damgasını vuracak vizyoner bir nesilsiniz. Yarınlarımızın sağlam emanetçileri, en büyük güç kaynağımızsınız. O yüzden sizler güçlü, dirayetli, özgüvenli olacaksınız. Başkalarına karşı boynunuzu bükmeyeceksiniz. Şartlar ne olursa olsun, kendinize inanmaktan vazgeçmeyeceksiniz. Bunun için bilgili olacaksınız, vizyonlu olacaksınız, cesur olacaksınız. Adaleti, vicdanı, merhameti, hikmeti elden bırakmayacaksınız. Hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk-İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Unutmayın sevgili gençler, Türkiye Cumhurbaşkanı olarak sizlere baktıkça ülkemizin geleceği adına heyecanlanıyorum. Her birinizle gurur duyuyor, sizlere çok ama çok güveniyorum. Rabbim sizleri korusun, yolunuzu da bahtınızı da ufkunuzu da açık eylesin. Sevgili evlatlarım, çok değerli genç kardeşlerim, “İnsan zekâsı ve bilgisiyle değil, ancak iradesiyle insandır.” diyen rahmetli Prof. Dr. Ali Fuat Başgil, başarıya giden yolun irade ve çalışkanlıktan geçtiğini bakın hangi sözlerle ifade ediyor: ‘Az bilgili, hatta bilgisiz insanlardan muvaffak olanlar çok görülür. Fakat zayıf iradeli insanlardan başarılı olmuş ve çok yükselmiş tek bir misal gösterilemez. İrade terbiyesi ve nefis mücadelesinin en ahlaki ve insani ifadesi ise çalışmaktır. Tembellik, her türlü ahlaksızlığın anası; çalışkanlık da temiz bir başarının, yüksek ahlakın, ruh ve beden sağlığının en temel şartı, en feyizli kaynağıdır.' Evet, buranın olan tüm gençliği işte tam da böyle bir gençliktir. Çalışkanlığıyla, iradesiyle, devamlılığıyla Türkiye'yi her alanda çok daha iyi yerlere getirecek bir gençliktir. Bu gençlik, Türkiye'nin bilim ve teknolojide başlattığı atılımı çok daha ileriye taşıyacak donanımlı bir gençliktir. Bizler de ülkemizin yarınlarına yön tayin edecek siz gençlerimizin, siz evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmeleri için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Eğitimden teknolojiye, spordan kültür ve sanata her alanda hayallerinizi gerçekleştirebilmeniz için ne gerekiyorsa yapıyoruz. İnşallah daha nice yıllar boyunca sizin için çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.” dedi.TÜGVA GENEL BAŞKANI İBRAHİM BEŞİNCİ GENÇLERE TEŞEKKÜR ETTİProgramda stadyumu dolduran coşkulu kalabalığa hitap eden TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Yaz Okulları projesinin her yıl daha da büyüyerek Türkiye'nin dört bir yanına ulaştığını belirtti.Konuşmasında yıl boyunca faaliyet ve projeler ile 1,5 milyonu aşkın gence ulaşıldığına dikkat çeken Beşinci, şu ifadeleri kullandı: “Fatih'e gemileri karadan yürüttüren o sarsılmaz inanç neyse, Ayasofya'nın kubbesini yeniden o mukaddes ezanlarla buluşturan irade de odur! İşte biz; ‘imkânsız' denilen ezberleri bozan bu adanmışlığın, sizlerin izindeyiz! Biz sizinle iftihar ediyor, sizin gençliğiniz olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bu duygu ve düşünceyle yıl boyunca yürüttüğümüz faaliyetlerde 1,5 milyonu aşkın gencimize ulaştık. Yılbaşı sabahı yarım milyon vatandaşımızla ülkemizin en ikonik eylemlerinden bir tanesini gerçekleştirdik. Sadece bu yaz döneminde; ‘eğitim seferberliği' diyerek 700 bini aşkın evladımızı yaz okullarımızda ağırladık. Bir sivil toplum kuruluşunun tek bir projeyle ulaştığı en yüksek katılıma, tarihi bir rekora imza attık! Sayın Cumhurbaşkanım; yüz binlerce gencimizin sevgisini, muhabbetini ve selamını sizlere arz ederken aynı zamanda bu büyük başarının gerçek kahramanlarına; yönetim kurulu üyelerimize, il ve ilçe temsilcilerimize, gönüllü teşkilat mensuplarımıza ve tüm eğitmen kadromuza sizlerin huzurunda teşekkür ediyor, her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bugün burada sadece bir final gerçekleştirmiyoruz, bugün bir irade ortaya koyuyoruz. Yeni bir neslin dirilişini buradan başlatıyoruz! Çünkü biz biliyoruz ki her çağın bir sözü vardır, her milletin bir yürüyüşü vardır ve bu yürüyüşü omuzlayan bir lideri, bir gençliği vardır. İşte o lider burada! O gençlik burada!”Sözlerine devam eden Beşinci, “Vicdanını kaybeden hiçbir güç büyük değildir! Ahlakını kaybeden hiçbir zafer gerçek değildir! Merhametini kaybeden hiçbir medeniyet kalıcı değildir! Hakikatini kaybeden hiçbir fikir özgür değildir! İstikametini kaybeden hiçbir yürüyüş, yeni de olsa kutlu değildir!İşte tam da bu bilinçle Türkiye Gençlik Vakfı; sadece bir vakıf değildir. Bir mektep, bir istikamet, bir medeniyet yürüyüşüdür! Türkiye Gençlik Vakfı; bir dava, bir duruş, bir yüksek ahlak şubesidir! Türkiye Gençlik Vakfı; bugünü kurtarmanın değil, yüzyılı inşa etmenin iddiasıdır! Türkiye Gençlik Vakfı; mahkûm olmaya değil hâkim olmaya, tarih olmaya değil tarihi yeniden yazmaya adanmış gençlerin yuvasıdır! Mazinin duası, istikbalin nefesidir. Türkiye Gençlik Vakfı; berrak bir gökte çocuklar aşkına savaşmaktır, mücadele etmektir, meydan okumaktır. Meydan okumaktır. İçerisi, dışarısı; memleketsizi, kimliksizi; hadsizi, dertsizi; edepsizi, fikirsizi; köksüzü, izansızı. Bu gençlerin, bu çocukların dinini alamayacaksınız! İnancını söküp atamayacaksınız! Özünü unutturamayacaksınız! Fıtratını değiştiremeyeceksiniz! Milliyetini, aidiyetini, mensubiyetini bozamayacaksınız! Çünkü biz; başkası olmaya çalışan değil, kendisi olmayı başaran bir gençlik yetiştiriyoruz! İnancıyla güçlenen, değerleriyle yükselen bir gençlik yetiştiriyoruz. Allah şahidimiz olsun! Karanlığın çöktüğü, güneşin doğduğu her yere ulaşacağız! Dağın zirvesi de olsa, ovanın ortası da olsa aynı sofrada buluşacağız. Bu vatanın tek bir evladından, tek bir ferdinden, tek bir canından vazgeçmeyeceğiz! Damarda akan kan gibi; bir an bile durmadan, yılmadan, yavaşlamadan koşmaya ve çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILARDAN UNUTULMAZ PERFORMANSLARStadyumda kurulan dev sahnede gerçekleştirilen müzik ve sanat programı ile gençlerin coşkusu doruk noktasına çıktı. Dünyaca ünlü Lübnan asıllı İsveçli sanatçı Maher Zain, sevilen eserlerini stadyumu dolduran binlerce gençle birlikte seslendirdi.Program kapsamında sahne alan Fadıl Aydın, geleneksel ezgileri modernize ettiği performansıyla büyük alkış toplarken; Nogay Türklerinin dünyaca tanınan ozanı Arslanbek Sultanbekov, efsanevi eseri Dombra ve diğer kahramanlık türküleriyle tribünleri dalgalandırdı. Sevilen sanatçı Celal Karatüre ise sergilediği performansla törene renk kattı. Sanatçıların şarkılarına dev ekranlardaki görsel şovlar ve ışık gösterileri eşlik etti.YAZ DÖNEMİ IŞIK VE HAVAİ FİŞEK GÖSTERİLERİYLE SON BULDUKur'an-ı Kerim ve değerler eğitiminden futbol, basketbol, golf, okçuluk ve yüzmeye; akıl-zekâ oyunlarından teknoloji atölyelerine kadar geniş bir yelpazede yaz dönemini tamamlayan ortaokul öğrencileri, 6 haftalık maratonun yorgunluğunu RAMS Park'ta attı.Saha zemininde gerçekleştirilen koreografiler, drone şovları, ışık gösterileri ve kortejler de gençlerin büyük beğenisini aldı. Gençler ve aileleri, bu tarihi kapanışın ardından yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde moral ve motivasyon depolayarak stadyumdan ayrıldı.