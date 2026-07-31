Şiddetli Rüzgar Orman Yangınlarını Harlıyor! Saatte 70 Kilometreye Ulaşacak

Ülkenin özellikle Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın bir araya gelmesiyle orman yangınları art arda çıktı.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamalarına göre, 29-30 Temmuz sürecinde yurt genelinde 110'u orman dışı olmak üzere yüzlerce yangına müdahale edildi.Bunların büyük çoğunluğu kontrol altına alındı.Ancak Aydın, Balıkesir, Muğla ve Antalya gibi noktalarda alevlerle mücadele devam ediyor.Bazı yangınlar ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınırken, rüzgarın kararsız ve şiddetli esmesi, gece saatlerinde yer yer 80-84 km/saate ulaşması nedeniyle bazı noktalarda yeniden alevlenme ve yayılma riski yaşanıyor.Ekipler hava ve kara araçlarıyla 24 saat esasına göre müdahaleyi sürdürüyor.Vatandaşlara açık alanlarda ateş yakmama, anız yakmama ve yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınma çağrıları yapılmaya devam ediyor.Bugün de bu risk devam ediyor.Batı illerinde orman yangınlarıyla mücadeleyi zorlaştıran şiddetli rüzgar etkisini sürdürecek.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, yangınların devam ettiği Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgar kuvvetli, yer yer 50-70 kilometre/saat hızda fırtına şeklinde esecek.MGM; Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova'ya sarı kodla kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.Kuvvetli rüzgarların bu bölgelerde hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.Yangınların sürdüğü bölgelerde yüksek sıcaklıklar da riski artırmaya devam ediyor.Bugün hava sıcaklığının Aydın'da 41, Muğla'da 37 derece olacağı tahmin ediliyor.Diğer bazı kentlerde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle:Kırklareli 29, İstanbul 29, Denizli 37, İzmir 36, Adana 36, Ankara 30, Samsun 28, Erzurum 32, Malatya 37, Kars 29, Diyarbakır 43, Gaziantep 40 derece.Yetkililer, rüzgarın yangınların yeniden alevlenmesine ve yayılmasına neden olabileceğini vurgulayarak vatandaşları dikkatli olmaya, ekiplerin uyarılarına uymaya ve yangın riskini artıracak davranışlardan uzak durmaya çağırıyor.Mücadelenin son alev sönene kadar aralıksız devam edeceği belirtiliyor.