Eve Göktaşı Çarptı! NASA Harekete Geçti

Evinizin çatısına gökyüzünden milyarlarca yıllık bir parça düşse ne yapardınız? New Jersey'de yaşayan amatör bir astronom, tam da bu olağanüstü olayla karşılaştı ve düşen kayayı büyük bir titizlikle koruyarak NASA'ya teslim etti. Bilim insanlarının incelediği o nadir uzay taşının sırrı nihayet çözüldü!Science Advances dergisinde yayımlanan kapsamlı bir araştırma, bu nadir uzay taşının sadece sıradan bir meteor olmadığını, güneş sistemimizin milyarlarca yıl önceki karanlık geçmişine ve yaşamın olası kökenlerine dair paha biçilemez ipuçları barındırdığını ortaya koydu.16 Temmuz 2024 tarihinde ABD'nin New Jersey eyaletindeki Somerset County'ye bağlı Hillsborough kasabasında sıradan bir gün yaşanırken, gökyüzünden gelen büyük bir gürültü bir evin çatısını delip geçti. Evde yaşayanlardan birinin amatör bir astronom olması ise tarihin akışını değiştirdi.Düşen nesnenin sıradan bir taş olmadığını hemen fark eden ev sahibi, koruyucu eldivenler giyerek parçaları dikkatle topladı ve bilim insanlarına teslim etti. Bu hızlı ve bilinçli hareket, kayanın uzaydaki kökeninin tam olarak tespit edilmesini sağladı.Kimliğini gizli tutmayı tercih eden ev sahipleri, yaşadıkları şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi:'Başımıza gelenlerin inanılmaz derecede nadir olduğunu hemen anladık ve göktaşını bilim dünyası için koruma sorumluluğu hissettik. Bu meteorun milyonlarca yıl boyunca uzayda seyahat edip evimizde son bulması hâlâ bize gerçek dışı geliyor.'NASA'nın Ames Araştırma Merkezi ve SETI Enstitüsü'nden meteor astronomu Peter Jenniskens liderliğindeki ekip, güçlü mikroskoplar kullanarak göktaşını incelemeye aldı. Yapılan analizlerde, kayaç üzerinde antik dönemlere ait tuzlu su (brine) kalıntıları tespit edildi.Bu bulgu, göktaşının koptuğu ana asteroidin geçmişte sıvı su barındırdığını ve suyun milyarlarca yıl önce uzaydaki kayalık nesneleri nasıl şekillendirdiğini gözler önüne serdi.Araştırmanın en sarsıcı sonuçlarından biri de tuzlu suyun içinde keşfedilen kimyasal bileşenler oldu. Bilim insanları, bu suyun dünyada çok nadir bulunan ve 'büyük olasılıkla dünya dışı kökenli' olan amino asitler barındırdığını açıkladı.Amino asitlerin yaşamın temel yapı taşları olduğu düşünüldüğünde, bu keşif erken güneş sisteminde yaşamın var olabilme ihtimaline dair yepyeni kapılar araladı.Araştırmanın ortak yazarlarından meteor araştırmacısı Mike Zolensky, yapılan çalışmanın önemini şu sözlerle özetledi: 'Güneş sistemi boyunca suyu takip ederseniz, aslında hayatı takip ediyorsunuz demektir. Suyun tarihini takip etmek, yaşamın kökenini anlamanın en temel parçasıdır.'