ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NUN YÖNETTİĞİ BELEDİYEDE “ADRESE TESLİM İHALE” VE RÜŞVET ÇARKI KURULDU

Soruşturmaya konu eylemler kapsamında şüpheliler hakkında; TCK'nin 220'nci maddesinde düzenlenen suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, TCK'nin 235 ve 236'ncı maddelerinde düzenlenen ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, TCK'nin 250'nci maddesinde düzenlenen irtikap ve TCK'nin 252'nci maddesinde düzenlenen rüşvet verme ve alma suçlarından işlem yürütüldüğü belirtildi.Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Etimesgut Belediyesi soruşturmasının; bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği veya düzenletildiği tespitleri üzerinden yürütüldüğü öğrenildi. Dosyada bulunan 6 Sayıştay raporunda, farklı tarihlerde gerçekleştirilen ihalelere ilişkin önemli tespitlere yer verildi.12 Şubat 2026 tarihli raporda 814 milyon 498 bin 556 TL, 21 Nisan 2026 tarihli raporda ise 760 milyon 591 bin 551,68 TL bedelli ihalelerin incelemeye alındığı kaydedildi. 30 Eylül 2025 tarihli raporda 11 milyon 990 bin TL kamu zararı tespit edildiği belirtildi.Etimesgut Belediyesinde mutemet olarak görev yaptığı belirtilen ve halen tutuklu bulunan S. K.'nın, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadeler de soruşturma dosyasına girdi.Kozan'ın, belediye tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerin usulsüz olduğunu ve belirli firmalara yönelik “adrese teslim” şekilde düzenlendiğini anlattığı belirtildi. Savcılığın, Kozan'ın ifadelerini Sayıştay raporları, ihale dosyaları, ödeme belgeleri ve şirketler arasındaki bağlantılarla karşılaştırdığı öğrenildi.Soruşturma kapsamında şüphelilerin mali hareketleri de Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından incelemeye alındı. Çalışmaları devam eden MASAK verilerinde, bazı şüpheliler ile belediyede işi bulunan kişiler arasında para transferleri tespit edildiği belirtildi.Dosyaya göre Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'na ait olduğu belirtilen Fado Cafe-Nefes Restoranı üzerinden, Erdal Beşikçioğlu'na iki ayrı işlemle toplam 975 bin TL para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi. Savcılığın, söz konusu transferlerin kaynağı, gerekçesi ve belediyedeki iş ve işlemlerle bağlantısı bulunup bulunmadığını araştırdığı öğrenildi.İnşaat projeleri ve ruhsat işlemlerine ilişkin müşteki beyanları da dosyanın önemli bölümlerinden birini oluşturdu. F. K.'nin, gerçekleştirdiği inşaat projeleri karşılığında kendisinden rüşvet talep edildiğini ve belediyedeki rüşvet sisteminin nasıl işlediğini somut olaylarla anlattığı belirtildi.Müşteki-şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan bir müteahhit ise belediyedeki bir makam odasında Serpil Zengin ve Ozan Yiğit'in kendisinden iskân bedeli adı altında 2 milyon TL istediğini beyan etti.İfadeyi veren müteahhit, bu bedelin yüksek olduğunu söylemesi üzerine Ozan Yiğit'in, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun 1 milyon TL'nin altında bir bedeli kabul etmeyeceğini söylediğini ifade etti. Müteahhit, daha sonra Ozan Yiğit'e 1 milyon TL verdiğini beyan etti.Optimum AVM'de konser organizasyonu yapmak isteyen müşteki U. Ş.'ın da belediye görevlileri tarafından para ve konser alanında stant talep edilerek irtikaba zorlandığını bildirildi.Müştekinin beyanlarını desteklediği değerlendirilen bir ses kaydının da soruşturma dosyasına sunulduğu belirtildi. Ses kaydında, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu ile Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun koruması Hüseyin Yılmaz'a ait olduğu belirtilen konuşmaların bulunduğu kaydedildi.Savcılığın, ses kaydının çözüm ve inceleme işlemleri ile konuşmalarda geçen taleplere ilişkin araştırmasını sürdürdüğü öğrenildi.Etimesgut Belediyesindeki bazı ruhsat işlemlerinde rüşvet istendiğine ilişkin CİMER başvurularının da soruşturma dosyasına dahil edildiği öğrenildi.CİMER başvurusu üzerine ifadesi alınan K. K.'nın, Eryaman'daki büyük bir projede isimli inşaat projesinde ismi belirtilen bir müteahhit tarafından Serpil Zengin ve Mutlu Kerimoğlu'na rüşvet vererek ruhsat işlemlerini sonuçlandırdığını belirtildi.Müşteki T. K. ise kendisine bir otoparkın işletmesinin verileceği söylenerek para ödemeye zorlandığını söyledi. Karadeniz'in ifadesinde, otopark tahsisi karşılığında kendisinden para alındığına ilişkin somut olay ve görüşmeler yer aldı.Soruşturma dosyasında bu eylemin, kişiyi baskı altında menfaat sağlamaya zorlamak anlamına gelen icbar suretiyle irtikap suçu kapsamında değerlendirildiği öğrenildi.HTS analizlerinde şüphelilerin kendi aralarında yoğun iletişim kurduklarının, bazı belediye görevlilerinin ise belediyede işi bulunan müteahhitlerle yoğun temas ve irtibat halinde oldukları kaydedildi.Telefon görüşmelerinin tarih ve saatleri ile ihale, ruhsat, konser organizasyonu ve para transferlerinin gerçekleştiği dönemlerin karşılaştırıldığı öğrenildi. Soruşturmada yer alan tüm delillerin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca değerlendirildiği bildirildi.