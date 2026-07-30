Taksilerde Kurallar Değişti! Yeni Yaş Sınırı Getirildi

İstanbul taksilerinde önemli değişikliğe imza atıldı.Türkiye genelinde ticari taksilerde yaş sınırı şartı aranmazken İstanbul taksilerinde yerlilik oranına göre yaş sınırları bulunuyor.Taksi esnafı yakıt artışları, yedek parça fiyatları, korsan taksiyle mücadele ederken eskiyen aracını değiştirmek için büyük paraları gözden çıkarması gerekiyordu.Bugün bir taksinin değişmesi için en az 1,5 milyon lira gerekiyor.Araç alındıktan sonra muamele işlemleri, boyanması, yazısı-daması, tepe lambası, taksimetre montajı, tespit muayenesi gibi birçok işlemden geçiyor.İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME'sinden yeni karar çıktığını duyurdu.Dalcı, alınan karara göre, yerlilik katkı oranı yüzde 50'den fazla olan araçlarda (Fiat Egea Sedan, Renault Megane, Toyota Corolla) ilk alım yaşı 0-5 yaşa (önceden 0-2 yaştı), yerlilik katkı oranı yüzde 50'den az olan araçlarda ise (Kia Cerato, Ford Focus, Honda Civic, Citroen C4x, vb.) ilk alım yaşı 0-3 yaşa (önceden sadece sıfır olması şartı vardı) çıkarıldığını açıkladı.Ayrıca tüm araçlarda kullanım yaşı 9 yaş olarak revize edildi.Sarı taksilerde bu yaş sınırı 6'ydı ve 6'ncı yaştan sonra İBB'nin tahkuk sistemine girmesi gerekiyordu.Taksi esnafı daha makul fiyatlarla ikinci el araç alıp taksi yapabilecek. Ancak taksi müşterileri model yılı daha eski araçlara binmek zorunda kalabilir.Hususiden ticariye geçtikleri için düşük kilometreli olmaları nedeniyle hem taksici hem de müşteriler için avantaj oluşabilir.Taksicilerin büyük kısmı Fiat Egea araçları kullanıyor.Fiat Egea'nın üretiminin sona ermesiyle birlikte taksicilerin ekonomik fiyatlı araç arayışı başlamıştı.Uzun yıllardır değişmeyen motoruyla ve taksiciler tarafından en ince ayrıntısına kadar bilinmesi nedeniyle Egea'ların uzun yıllar daha taksi olarak kullanılması bekleniyor.Taksilerde model yılı aracın modeline göre değil, trafiğe ilk çıkış tarihine göre hesaplanıyor.Örnek vermek gerekirse bugün 5 yaşında olan 2021 model araçların çoğu taksiye giremeyebilir.30 Temmuz 2021 ve sonrasında ilk kez trafiğe çıkmış araçlara taksi plakası takılıyor. 29 Temmuz 2021 tarihinde ilk kez trafiğe çıkmış bir araç taksi yapılamıyor.Yerli üretim araçların ikinci el olarak taksiye girme yaşı arttığı için boyalı da olsa bu araçların piyasa değeri artabilir.Taksiye gireceğinden dolayı ağır hasarı olmadıkça komple boyalı da olsa zaten sarıya boyanacağı için daha ucuz olacağından bu araçlar tercihen ön plana çıkabiliyor.Taksiye giren araçlar kullanıldığı süre içinde genelde kazaya karıştıklarından dolayı zaten parçaları yeniden boyalı-işlemli hale geliyor.Yasa dışı olarak plaka kiralamak isteyenlere ikinci el piyasadaki ucuz, boyalı, yıkık durumdaki araçları toplayıp kendi tamirhanelerinde sarıya boyattıktan sonra fahiş fiyatla, vadeli olarak taksi esnafına satabilir.Bu konuda, yasa dışı olarak plaka kiralamak isteyenlerin dikkat etmesi gerekiyor.Bir kaç hafta önce plakalar 12 milyon liraya satılırken günümüzde galericiler 11 milyon liranın altına satmaya başladı.