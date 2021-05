Önce astılar şimdi ağlıyorlar

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamına 49 yıl önce ‘evet’ diyen CHP, bu isimlerin ölüm yıl dönümünde yine istismar yarışına girdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını överek methiyeler düzmesi tepkilere neden oldu.



Zihniyet yıllardır aynı



CHP’nin yıllardır aynı olduğunu ve bir ağırlığının kalmadığını söyleyen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Bu hayatta istikrar çok önemlidir. Herkesin, her partinin bir çizgisi olmalıdır. Çizginizi de belirlerken kendinizin ve dünya tarafından kabul ettiğiniz ölçüleri baz alırsınız. Aksi takdirde CHP’nin şu anda bulunduğu duruma düşersiniz. CHP, bir istikrarı olmadığı için, bir çizgisi olmadığı için savruluyor. Savrulduğu için de sözünün bir kıymeti yok, halk nezdinde bir ağırlığı yok. CHP’nin doğrusu doğru değil ne yazık ki. Bunlar yıllardır aynı. 27 Mayıs darbesinde, 12 Mart muhtırasına, 28 Şubat’a, 15 Temmuz’a bakış açılarına baktığınız zaman zihniyetlerinde zerre bir değişme göremezsiniz.”



CHP timsah gözyaşı döküyor



CHP’nin günah çıkardığını ifade eden AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu da, şunları ifade etti: “Darbelerden medet uman bir siyasi partinin, darbeler neticesinde idam edilenlerle ilgili paylaşımlar yapması günah çıkarmaktan başka bir şey değildir. CHP o dönem idam edilenlerle ilgili bir açıklama yapmamışken son zamanlarda bu konulara fazla zaman ayırıyor olması hem parti tabanlarına hem de siyasi ortaklarına verdiği bir mesajdır. Bu paylaşımları yapan Kemal Kılıçdaroğlu keşke diğer idam edilen, işkence gören insanlar hakkında da böyle paylaşımlar yapsa. Onların tek derdi darbeler üzerinden Türkiye’yi dizayn etmektir. CHP zihniyeti yıllardır Türkiye’yi darbelerle dizayn etmiştir. Bugün bizler sivil bir anayasa olsun diye uğraşıyoruz. Onlar ise seçim diyor. Onların seçim demesinin sebebi kaos ortamı oluşturmaktır. Bunlar her zaman kaostan beslenmiştir.”



İdam ettikleri kişileri bile siyasi malzeme olarak kullanıyorlar



CHP’nin bu isimlerin idamında rol oynadığını hatırlatan AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal ise, şunları kaydetti: “CHP geçmişte bu isimlere sahip çıkmamıştır aksine bu isimlerin idamı için ‘Evet’ oyu vermiştir. Şimdi de kendi elleri ile idam ettirdikleri bu insanları siyasi malzeme olarak kullanıyorlar. CHP’nin yaptığı sadece laftadır. Her hareketi sadece rant kazanmak uğrunadır.”



Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idamlarının 49. yılında Ankara’daki mezarları başında anıldı. CHP Ankara İl Başkanlığı ve Çankaya İlçe Başkanlığı üyelerinden oluşan grup, anma etkinliği öncesinde Karşıyaka Mezarlığı önünde toplandı. Pandemi tedbirleri nedeniyle mezarlıklar müdürlüğünce ziyarete kapalı olan bölgeye girmek için yetkililerle görüşen grup üyeleri, gerekli izinlerin



alınmasının ardından Gezmiş ve arkadaşlarının fotoğraflarının bulunduğu pankartla mezarların önünde saygı duruşunda bulundu. Grup üyeleri, daha sonra Gezmiş ve arkadaşlarının mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı. 12 Mart 1971 Muhtırası sonrası yapılan yargılamalarda Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam cezasına çarptırılmış, 6 Mayıs 1972’de idam edilmişti.