USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

Önce astılar şimdi ağlıyorlar

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamına 49 yıl önce ‘evet’ diyen CHP, bu isimlerin ölüm yıl dönümünde yine istismar yarışına girdi. Başta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı İmamoğlu olmak üzere birçok CHP’linin Deniz Gezmiş ve arkadaşlarına methiyeler düzmesi ikiyüzlülük olarak yorumlandı.

Güncel / 7 Mayıs 2021 Cuma 11:25
Önce astılar şimdi ağlıyorlar

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamına 49 yıl önce ‘evet’ diyen CHP, bu isimlerin ölüm yıl dönümünde yine istismar yarışına girdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını överek methiyeler düzmesi tepkilere neden oldu.

Zihniyet yıllardır aynı

CHP’nin yıllardır aynı olduğunu ve bir ağırlığının kalmadığını söyleyen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Bu hayatta istikrar çok önemlidir. Herkesin, her partinin bir çizgisi olmalıdır. Çizginizi de belirlerken kendinizin ve dünya tarafından kabul ettiğiniz ölçüleri baz alırsınız. Aksi takdirde CHP’nin şu anda bulunduğu duruma düşersiniz. CHP, bir istikrarı olmadığı için, bir çizgisi olmadığı için savruluyor. Savrulduğu için de sözünün bir kıymeti yok, halk nezdinde bir ağırlığı yok. CHP’nin doğrusu doğru değil ne yazık ki. Bunlar yıllardır aynı. 27 Mayıs darbesinde, 12 Mart muhtırasına, 28 Şubat’a, 15 Temmuz’a bakış açılarına baktığınız zaman zihniyetlerinde zerre bir değişme göremezsiniz.”

CHP timsah gözyaşı döküyor

CHP’nin günah çıkardığını ifade eden AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu da, şunları ifade etti: “Darbelerden medet uman bir siyasi partinin, darbeler neticesinde idam edilenlerle ilgili paylaşımlar yapması günah çıkarmaktan başka bir şey değildir. CHP o dönem idam edilenlerle ilgili bir açıklama yapmamışken son zamanlarda bu konulara fazla zaman ayırıyor olması hem parti tabanlarına hem de siyasi ortaklarına verdiği bir mesajdır. Bu paylaşımları yapan Kemal Kılıçdaroğlu keşke diğer idam edilen, işkence gören insanlar hakkında da böyle paylaşımlar yapsa. Onların tek derdi darbeler üzerinden Türkiye’yi dizayn etmektir. CHP zihniyeti yıllardır Türkiye’yi darbelerle dizayn etmiştir. Bugün bizler sivil bir anayasa olsun diye uğraşıyoruz. Onlar ise seçim diyor. Onların seçim demesinin sebebi kaos ortamı oluşturmaktır. Bunlar her zaman kaostan beslenmiştir.”

İdam ettikleri kişileri bile siyasi malzeme olarak kullanıyorlar

CHP’nin bu isimlerin idamında rol oynadığını hatırlatan AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal ise, şunları kaydetti: “CHP geçmişte bu isimlere sahip çıkmamıştır aksine bu isimlerin idamı için ‘Evet’ oyu vermiştir. Şimdi de kendi elleri ile idam ettirdikleri bu insanları siyasi malzeme olarak kullanıyorlar. CHP’nin yaptığı sadece laftadır. Her hareketi sadece rant kazanmak uğrunadır.”

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idamlarının 49. yılında Ankara’daki mezarları başında anıldı. CHP Ankara İl Başkanlığı ve Çankaya İlçe Başkanlığı üyelerinden oluşan grup, anma etkinliği öncesinde Karşıyaka Mezarlığı önünde toplandı. Pandemi tedbirleri nedeniyle mezarlıklar müdürlüğünce ziyarete kapalı olan bölgeye girmek için yetkililerle görüşen grup üyeleri, gerekli izinlerin

alınmasının ardından Gezmiş ve arkadaşlarının fotoğraflarının bulunduğu pankartla mezarların önünde saygı duruşunda bulundu. Grup üyeleri, daha sonra Gezmiş ve arkadaşlarının mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı. 12 Mart 1971 Muhtırası sonrası yapılan yargılamalarda Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam cezasına çarptırılmış, 6 Mayıs 1972’de idam edilmişti.

MilletvekiliKemal KılıçdaroğluDeniz GezmişKarşıyakaHüseyin İnan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement