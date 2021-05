İsrail polisinden alçak saldırı! Mescid-i Aksa'da ses bombaları!

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'nde namaz kılan cemaate saldırıda bulundu. İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'nde yatsı namazı kılan cemaate karşı ses bombaları ve plastik mermi kullandı. Öte yandan Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ile Sahire Kapısında da İsrail polisi Filistinli gençlere saldırdı.



Yoğun bir şekilde çevrede konuşlanan polis, Eski Şehir kapılarından kontrollü bir şekilde geçişlere izin verdi.



Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, şu ana kadar Harem-i Şerif'te yaşanan olaylarda çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu.



'ŞİDDETLE TELİN EDİYORUZ'



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla düzenlediği baskını şiddetle telin etti.



Altun, Twitter hesabından İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına ilişkin açıklama yaptı.



İsrail'in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü işgal ve şiddet politikasını endişeyle takip ettiklerini belirten Altun, 'İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. Bugün, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz.' ifadelerine yer verdi.



'BU MENFUR VE PERVASIZ SALDIRILAR DERHAL DURMALIDIR'



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına tepki gösterdi.



Kalın, Twitter hesabından ilişkin şunları kaydetti:



'İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Mübarek Ramazan günlerinde hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmelidir. Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır.'



'DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜKLERİNİN SONUNA KADAR YANINDAYIZ'



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'İsrail hükümetinin mübarek Ramazan ayında Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlığı ve Filistinlilere uyguladığı şiddeti kınıyoruz' dedi.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere ses bombaları ile yaptığı müdahaleye tepki gösterdi.



Harem-i Şerif'in, tüm Müslümanların kutsal mabedi olduğunu belirten Çelik, 'İsrail hükümetinin mübarek Ramazan ayında Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlığı ve Filistinlilere uyguladığı şiddeti kınıyoruz. İsrail, Mescidi Aksa'nın hukuki statüsüne saygı duymalı ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmalıdır. Filistinli kardeşlerimizin din ve vicdan özgürlüklerinin sonuna kadar yanındayız' ifadelerini kullandı.



TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN AÇIKLAMA



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail'in Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına ilişkin, 'Bu gece, Mescid-i Aksa'da, namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm eken barış ve huzur biçemez. Mescid-i Aksa'daki terörü lanetliyorum.' ifadesini kullandı.



Şentop, Twitter'daki hesabından, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına tepki gösterdi.



Her Ramazanda olduğu gibi İsrail'in, şiddet ve zulmünün arttığı günlere şahitlik edildiğini belirten Şentop, 'Bu gece, Mescid-i Aksa'da, namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm eken barış ve huzur biçemez. Mescid-i Aksa'daki terörü lanetliyorum.' ifadelerini kullandı.