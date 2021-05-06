Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy'dan İmamoğlu'na tokat gibi yanıt!

İstanbul Zeytinburnu'nda, kolonlarından ses gelmesi nedeniyle sakinlerinin tahliye edildiği 5 katlı bina, boşaltılmasından bir gün sonra (bugün) çökmüştü. Ölen ya da yaralanan olmazken, enkaz altında çok sayıda araç kaldı.



Olayın ardından bölgeye giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapı tespiti için bazı binalara İBB'nin sokulmadığını ve kentsel dönüşümde engeller çıkarıldığını öne sürdü.



DÖNÜŞÜM YAPTINIZ DA ELİNİZİ TUTAN MI OLDU?



İmamoğlu'nun bu suçlamasına Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'dan yanıt geldi. İmamoğlu'na yetki ve sorumluluklarını hatırlatan Arısoy, şunları söyledi:



"Sayın Başkan. Yetki ve sorumluluk makamında oturuyorsunuz. İşiniz, muhatabı belirsiz suçlamalar yapmak değil. Sizi binalara sokmayan kim? Engel çıkaran kim? Kentsel Dönüşüm yaptınız da elinizi tutan mı oldu?"





