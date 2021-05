MHP'nin anayasa önerisiyle dalga geçen Ebru Baki'ye arka çıkan Bülent Aydemir'in bu kaçıncı skandalı...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Mayıs'ta partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, hazırladıkları 100 maddelik yeni anayasa önerisini açıklamıştı.







Habertürk canlı yayınında Ebru Baki'nin konuğu olan Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu, 'Hani yazılı olur ya, çocuklar sınavda. Böyle birden biri ilk on dakikada bitirir. Koşar koşa, 'ben bitirdim, ben bitirdim' diye bağırır. Bu çağrıda ona benziyor.' sözlerini sarf etti.







MHP'nin Anayasa önerisini ti'ye alan programın sunucusu Ebru Baki, Hacıbektaşoğlu'nun haddini aşan yorumuna gülerek eşlik etti.



HABERTÜRK'TEKİ SKANDAL SÖZLER VE YÖNTER'İN TEPKİSİ



MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, 2 gün önce Habertürk sunucusu Baki ile konuğu Hacıbektaşoğlu'na sert tepki gösterdi.



MHP'li Yönter sosyal medya hesabından, 'Habertürk'te art niyetli Ebru Baki'ye konuk olan Kemal Öztürk, Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu ile Gülfem Saydam Sanver'in Genel Başkanımızın 100 maddelik anayasa önerisini karalama çabaları edepsizlik ve terbiyesizliktir. Ne o, kaldıramadınız mı? Kudurdunuz değil mi?' dedi.















Açıklamalarına devam eden Yönter, 'Ebru Baki, her seferinde MHP'ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir....Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur...Bugünkü golü çıkaramayınca çirkefliği ve çirkinliğe tercih ettiler. Yuh olsun!' ifadelerini kullandı.



Bir gün sonra Baki'nin sunduğu programda konuşan Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, skandala müdahil olarak Anayasa gibi önemli bir çalışmaya saygısızlığı perdelemek için mağdurmuş gibi hedef saptıran bir üsluba girişti.



BÜLENT AYDEMİR OLAYI ÇARPITARAK MHP'Yİ VE DEVLET BAHÇELİ'Yİ HEDEF ALDI



Baki'ye tepki gösteren Milliyetçi Harekat Partisi yöneticilerini, 'gazetecileri hedef göstermekle' suçlayan Aydemir, 'Delikanlılıksa, işte bak ekrandan söylüyorum. Tweet atıp sosyal medyadan konuşmuyorum. Bu konu üzerinde Ulvi bey çıkıp özür dilemeli. Kendisi yaptı bunu. Eğer MHP Genel Başkanı da bunun arkasındaysa onlar da özür dilemeli.' dedi.





DİYARBAKIR ÜZERİNDEN MHP'YE IRKÇILIK TUZAĞI



Aydemir ise 'bir cümle daha söyleyeceğim' diyerek şu ifadeleri kullandı:



'Ben Diyarbakır'da doğdum büyüdüm. Diyarbakır sokaklarını çok iyi bilirim. Mezopotamya çocuğuyum. Dünyanın dört bir tarafını da dolaştım işim gereği. Döndüm geldim bu topraklarda işimi yapıyorum. Bu toprakların her karışına aşık bir adamım. Delikanlılıksa, işte bak ekrandan söylüyorum. Gidip tweet atıp hesabımdan çıkmıyorum. Bu konuda Ulvi Bey çıkıp özür dilemeli. Kendisi yaptı bunu, kendi hesabından yaptı. Eğer MHP Genel Başkanı ve MHP kurumsal kişiliği de arkasındaysa bu söylenenlerin onlar da özür dilemeli. Özür dilemeye çağırıyorum. Bunu öfkeyle söylemiyorum. Kimseye hakaret de etmiyorum. Ama bu açıklama hakaret içeriyor. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Biz işimizi yapıyoruz.'



BAKİ DE ANAYASA SAYGISIZLIĞINI PERDELEYİP OLAYI KADINA ŞİDDETE ÇEVİRDİ!



Ebru Baki de Aydemir'e, 'Programda ne olduğunu da anlamadım. Bir gülme geçiyor ama onu da anlamadım. İftira kötü bir şey. İstersen ben sana daha sonra gün içinde gelen hiç karşılaşmadığım küfür ve hakaretleri de bir toparlayayım. O zaman daha çok sinirin bozulur. Bu üslupla muhatap olmak çok zor. O yüzden bir şey söylememeyi tercih ettim. Ama sen konuyu açtın çok sağ ol. Biz bu mesleği yapıyorsak bir takım şeylere de alışmamamız lazım. Kadına şiddet diyoruz, insana şiddet diyoruz, üslup diyoruz tarz diyoruz bu da şiddetin bir başka türü' yanıtını verdi.



MESELENİN ÖZÜ



MHP'li yöneticiler Bülent Aydemir'in tuzağını görüp sosyal medyadan #MezopotamyaÇocuğuBülent başlıklı tag çalışması başlattı.



Habertürk TV'nin Ankara temsilcisi Bülent Aydemir'e ve sunucusu Ebru Baki'ye, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin hazırladığı bölücü federasyon anayasına ses çıkarmayıp MHP'nin hazırladığı anayasa önerisine sırıtılmasına verilen tepkinin doğal olduğu belirtildi.



AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASIYLA DALGA GEÇTİ



86 yıl önce müzeye dönüştürülen Ayasofya'nın tekrar ibadete açılacağı konuşulduğu günlerde Habertürk TV ekranlarında Bülent Aydemir ile Deniz Zeyrek, 'Herkes 'Ayasoyfa ibadete açılsın' diyor' ifadeleriyle alay etmişti.





'CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI'IN VAN'DAKİ ÇIĞA SEBEP OLDUĞU' İFTİRASINI ATTI



Habertürk çalışanı Bülent Aydemir'in vukuatları bununla sınırlı değil.



Aydemir, Van'daki çığ afetinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AK Parti Van Milletvekili Gülşen Orhan için ''Bahçesaray ilçesine gitmek için kendine yol açtırırken çığın olduğu' şeklinde bir yalan ortaya atmıştı.



Gerçekler Gülşen Orhan'ın kurtulduktan sonraki açıklamalarıyla ortaya çıktı. Orhan, 'Vardığımda, kalabalık bir insan grubu, jandarma ekipleri, AFAD il müdürümüz ve ekibi çalışma yürütüyorlardı. Oradaki yetkililerden bilgi almak için araçtan indikten iki dakika sonra çığ hepimizin üzerine düştü. Ben vardığımda herhangi bir iş makinası çalışmıyordu. Benim yanımda da hiç bir iş makinası yoktu ve olamazdı da. Çalışmalarla ilgili hiç bir direktifim veya tavsiyem olmadı.' dedi.