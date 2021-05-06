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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'den Türkiye ve Yunanistan açıklaması!

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkesinin Türkiye ile imzaladığı "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" konusunda Yunanistan ile fikir ayrılıkları olduğunu söyledi. Ayrıca Dibeybe, "Libyalıların çıkarına hizmet eden bu anlaşmadan ayrılmayacağız." dedi..

Güncel / 6 Mayıs 2021 Perşembe 00:35
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'den Türkiye ve Yunanistan açıklaması!

Dibeybe, Katar merkezli Al Jazeera kanalına verdiği mülakatta Libya krizindeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan ve Yunanistan'ın karşı çıktığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkında görüşü sorulan Dibeybe, muhtıraya bağlı kalacaklarını kaydederek şunları söyledi:

"Libya ve Türkiye arasındaki deniz anlaşması konusunda Yunanistan ile aynı fikirde değiliz. Libyalıların çıkarına hizmet eden bu anlaşmadan ayrılmayacağız."

Dibeybe, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter saflarında bulunan yabancı paralı askerlerin varlığına ilişkin, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Fransa gibi bölgesel ve uluslararası aktörlerle konuyu görüştüklerini kaydederek, "Bu ülkelerle yaptığımız görüşmeler neticesinde paralı askerlerin Libya'dan çıkarılması yönünde iyiye işaretler var." diye konuştu.

Nisan ayında Bingazi kentine yapacağı ziyaretin Halife Hafter milislerinin engellemesi nedeniyle iptal edildiği iddiasını da değerlendiren Dibeybe, kentte yapacağı kabine toplantısının "bazı lojistik durumlar nedeniyle ertelendiğini" ve Bingazi'deki toplantıyı yakında yapacaklarını açıkladı.

Hafter'in kontrolündeki Bingazi ziyaretine ilişkin Hafter ile bir koordinasyon sağlamadıklarını belirten Dibeybe, "Koordinasyonumuz Bingazi Belediye Başkanı ve polis gücüyledir." dedi.

Libya Başbakanı ayrıca, silahlı kuvvetler kurumu hariç devlet kurumlarının yüzde 80'ini birleştirdiklerini, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki 5+5 Ortak Askeri Komisyonu'nun bu kurumun birleştirilmesinin çekirdeği sayıldığını aktardı.

Ulusal birlik ve uzlaşıyı hedeflediklerini ve 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimlerini zamanında gerçekleştirmeyi umduklarını vurgulayan Dibeybe, "Anayasa oluşturmak, seçimlere gitmek ve geçiş dönemlerini sonlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

BM öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, ülkede 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Birleşik Arap EmirlikleriFransaYunanistanLibyaİsviçre

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