CHP'li Belediye'nin hizmet yalanı! 7/24 diye şov yaptılar ama...!!!

Maltepe Belediyesi'nin, Kovid-19 hastalarına ve yalnız yaşayan ihtiyaç sahiplerine mesai saatleri dışında hizmet vermemesi eleştiriliyor.



Sabah'ın aktardığına göre Maltepe Belediyesi yetkililerinin, "Telefona kimse bakmıyor" şeklindeki eleştiriye, "Merhaba, lütfen mesai saatleri içerisinde arayabilir misiniz?" ifadeleriyle cevap vermesi dikkat çekici bulundu.







"ARIYORUZ AMA KİMSE BAKMIYOR TELEFONA"



Maltepe Belediyesi'nin Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Açıklamada, "Sevgili Maltepeliler. Tam kapanma ve bayram süresince nöbetçi ekiplerimiz Kovid-19 hastalarına, yalnız yaşayan ihtiyaç sahiplerine günlük yemek ve erzak yardımı ile 7/24 hizmet verecektir" denildi.







Maltepe Belediyesi yetkilileri, "Arıyoruz ama kimse bakmıyor telefona" şeklindeki eleştiriye "Merhaba, lütfen mesai saatleri içerisinde arayabilir misiniz?" şeklinde cevap verdi.