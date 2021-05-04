İstanbul'da feci olay! Tramvayın altında kaldı!

İstanbul'da feci bir olay yaşandı. Fatih Haseki Tramvay Durağı'nda bir kişi tramvayın altında kaldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, tramvayın altında kalan kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.



İtfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışması sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.





