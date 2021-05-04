Evinin çatısındaki yılanı öldürmek isteyen baba 4 çocuğunu da vurdu

Şanlıurfa'nın Çamurlu Mahallesi'nde baba N.E., iddiaya göre, oturduğu evin çatısında 1,5 metre uzunluğundaki yılanı fark etti. Yılanı öldürmek için evdeki av tüfeğini alan N.E., peş peşe ateş etti.



SAÇMALAR 4 ÇOCUĞUNA İSABET ETTİ



N.E.'nin tüfeğinden çıkan saçmalar, bu sırada evin bahçesinde bulunan çocukları M.E., M.N.E., R.N.E. ve D.E.'ye isabet etti.



Yaralanan çocuklar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. N.E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.