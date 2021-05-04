Eski İYİ Partili İsmail Koncuk'tan CHP'li Orhan Sarıbal'ın 'Dersim katliamı' paylaşımına zehir zemberek sözler!

Halkı ayrıştırmada bir numara olan CHP'den skandal bir paylaşım daha geldi. CHP'nin Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Unutmadık, asla unutmayacağız! Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum' dedi.



Skandal paylaşıma İYİ Parti'den istifa eden Adana Milletvekili İsmail Koncuk'tan sert tepki geldi.







'ATATÜRK'ÜN PARTİSİNE YAKIŞIYOR MU?'



İsmail Koncuk, Orhan Sarıbal'ın paylaşımını alıntılayarak zehir zemberek bir açıklama yaptı. İşte o sözler:



'Bu arkadaş CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi. Kimi suçladığının farkında mı, acaba? Atatürkçü CHP seçmeninin bu arkadaşa bir sözü mutlaka vardır. Atatürk'ün partisine yakışıyor mu? Yazık!'