Tarihi Forma gökyüzünde!

THY'nin Airbus A330-303 tipi ve TC-LND tescilli uçağı yeni görünümüyle Türkiye A Milli Takımı'nı Avrupa'ya taşıyacak. Tarihiforma.com adresi üzerinden ad-soyad bilgilerini ileten herkesin ismi, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası seyahatlerinde de kullanacağı uçağın üst kısmında yer alan kırmızı A Milli Takım formasında yerini aldı.



5 GÜNDE TAMAMLANDI



Uçağın her iki yanında yer alan beyaz renkli A Milli Takım formasında ise Milli Takım futbolcuları ile Şenol Güneş'in isimleri yer alıyor. Uçağa uygulanan sticker işlemi ile kanadın üzerindeki gövdeye geçiş panellerini boyama işlemleri 5 günde tamamlandı.



30 KİŞİLİK TEKNİK EKİP ÇALIŞTI



Boyama işleminde görev yapan yaklaşık 30 kişilik teknik ekip, sürecin zamanında tamamlanması için büyük çaba sarf etti.



MİLLİ TAKIMIMIZLA BERABERİZ



Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "Tüm Türkiye'nin isimleriyle oluşturduğumuz Tarihi Forma, Milli Takım uçağımızda yerini aldı. Ülkemizin Milli Bayrak Taşıyıcı Havayolu olarak sporun her alanında olduğu gibi UEFA EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasında da Milli Takımımızla beraberiz" dedi.