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Halk TV’nin 'çay üreticisi' diye tanıttığı Dursun Ali Koyuncu bakın kim çıktı!

Artvin ve Doğu Karadeniz'de birçok marjinal eylemleri organize eden ve gözaltına alındığında halk evleri Doğu Karadeniz bölge temsilcisi diye kendini tanıttıran Dursun Ali Koyuncu, bu kez de kendisine çay üreticisi dedirtti. Rize İkizdere provokasyonunun başını çeken Koyuncu, bu kez de çay üreticilerinin arasına karıştı. CHP’nin yayın organı Halk TV de onu canlı yayına bağlayıp propagandasına hizmet etti.

Güncel / 31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:27
Halk TV’nin 'çay üreticisi' diye tanıttığı Dursun Ali Koyuncu bakın kim çıktı!

Halk TV'nin çay üreticisi diye tanıttığı isim Dursun Ali Koyuncu, halk evleri Doğu Karadeniz bölge temsilcisi çıktı.

HER TAŞIN ALTINDAN O ÇIKIYOR...

A Haber'de yer alan habere göre; Marksist-Leninist örgütlerin programlarını düzenleyen Dursun Ali Koyuncu, Rize İkizdere provokasyonunun da kışkırtıcıları arasındaydı. Bugüne kadar her eylemde halk evleri Doğu Karadeniz bölge temsilcisi olarak adını geçirdi.

HALK TV'DEN SKANDAL!

Ancak Koyuncu, bu kez de çay üreticisi kılığına soyundu. Bu skandala da CHP'nin sesi Halk TV ise onun propaganda aracı oldu. Her eylemin kışkırtıcısı olan Dursun Ali Koyuncu'nun kendisini çay üreticisi olarak tanıtıp çiftçi adına konuşması tepki çekti.

YALANA GÖZ YUMDULAR

"Bu ekranda yalan olmadı, olmayacak." diyen Halk TV ise yaptığı yalan haberlerle provokatörlere hizmet etmekten geri durmuyor.


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