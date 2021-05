Yerli coronavirüs aşısında yeni gelişme! Önemli noktaya gelindi...

Koronavirüs ile mücadele kapsamında, pandeminin en başından bu yana yapmış olduğu çalışmalar ve uyguladığı tedbirler ile örnek ülkeler arasına yer alan Türkiye, yerli aşı konusunda da, oldukça önemli bir yol kat etti. Virüse karşı hazırlanan 7 aşımızdan biri olan VLP aşısı, Faz 1 aşamasın bitirdi. Haziran ayının ilk haftasında ise Faz 2 çalışmalarına başlanacak. Aşının uygulama noktalarından biri olan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin Başhekimi Prof.Dr. Zafer Cantürk, yerli aşı hakkında önemli bilgiler verdi.



480 GÖNÜLLÜ KATILACAK



Pandemi nedeniyle zor dönemlerden geçtiğimiz, zaman zaman yurt dışından aşı temini ile ilgili sıkıntılar yaşandığını ifade eden Cantürk, 'Bu nedenle kendi milli aşılarımızın geliştirilmesi çok önemlidir. Şu anda da yerli aşı çalışmalarında çok önemli bir noktaya gelindi. Sanayi Bakanımız ve TÜBİTAK Başkanımız bu aşı için gönüllü oldular. Kocaeli Üniversitesi ve İstanbul Yedikule Hastanesinde bu aşılarla ilgili faz çalışması gerçekleştirilecek. Bu çalışmalara toplamda 480 civarında gönüllü katılacak'



PLASEBO KULLANILMAYACAK



Yapılacak faz çalışması ile ilgili bilgiler aktaran Cantürk, 'Gönüllü seçimi yapılırken, diğer aşılarda kullanılacak. Daha önce karşılaştırma yapılırken plasebo kullanılıyordu. Ama burada normal aşıların gündemde olduğu bir dönemde plasebo tercih etmek çok etik olmayacağı için plasebo yerine diğer aşıların kullanılacak. Burada seçilecek kişilerin sağlıklı, ek hastalığı olmayan, 18 yaş üstü kişiler olması hedefleniyor.



BİZİ ONURLANDIRIYOR



Yapılacak olan Faz çalışmalarında, gebe olanlara ve hepatit gibi hastalıklar geçirenlere de bu açının vurulmayacağını ifade den Cantürk, 'Aşı ile ilgili çalışmalar bizim hastanemizde de sürdürülüyor. Daha önce Biontech ve Sinovac ile ilgili çalışmalar yapıldı. Ama şu anda milli bir aşının gerçekleştiriliyor olması, bunun bir parçası olmak bizi onurlandırıyor.



HER AŞI ÜZERİNDE TÜRKİYE 'DE ÇALIŞIYOR



Türkiye'de gerçekleştirilen belli başlı aşı çalışmaları olduğunu ancak her birinin mekanizması farklı olduğunu vurgulayan Cantürk, '. Bu aşıların her biri belli basamaklardan geçtikten sonra kullanılabilirliğiyle ilgili karar vermek gerekiyor. Bununla alakalı olarak da faz 1, faz 2, faz 3 çalışmaları yapılıyor. Bazıları sadece Sinovac aşısına benzer şekilde ölü virüs aşısı, bazıları da biraz daha farklı tüm virüsün partikülleri içeren aşılar. Her aşı üzerinde Türkiye'de çalışılıyor olması Türkiye'nin sağlık alt yapısının, sağlık bilimi açısından ne kadar iyi bir noktada olduğunu gösteriyor. İnşallah önümüzdeki günlerde, kendi aşılarımızı üreterek kimseye muhtaç olmayacağız. Ayrıca diğer üçüncü dünya ülkelerine de kendi aşılarımızı gönderme şansımız olacak. Planlandığı gibi ilerlerse yerli aşımızın yılsonuna yetişeceğini ümit ediyorum'şeklinde konuştu.