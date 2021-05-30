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CHP, İYİ Parti ve HDP'nin yeni operasyonu: Erken seçim!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başkan değişimi ile birlikte Joe Biden'ın Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya yönelik "sözde soykırım" , "İktidarı devirmek için muhalefetle işbirliği" açıklamaları ile tartışmalara konu olan ve muhalefetin elini ovuşturduğu siyasi operasyonlar pandemi kaynaklı problemleri de bahane ederek "Erken seçim" kampanyası koparılmasını beraberinde getirdi. Peki seçimlerin tarihi belli olmasına ve Anayasaya göre hiçbir erken seçim şartı doğmamışken bu yaygaranın koparılmasının altında ne yatıyor? Düğmeye kim bastı? İşte son dakika tespitleri ve önemli açıklamalar

Güncel / 30 Mayıs 2021 Pazar 14:17
CHP, İYİ Parti ve HDP'nin yeni operasyonu: Erken seçim!

ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın indirilmesi amacıyla iktidara karşı muhalefeti destekleme vaadi, Avrupa'da milli iradeye yönelik planlar ve CHP-HDP ortaklığını alenileştirip İYİ Parti'ye kabullendirme çağrıları sonrasında içeride erken seçim söylemleri üzerinden başlatılan kampanyanın perde arkasında ne yatıyor? AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, muhalefetin erken seçim manipülasyonuna ilişkin A Haber'e değerlendirmelerde bulundu.

İşte kritik tespit ve açıklamalardan öne çıkanlar;

AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç:

BU DEVLETİ ELE GEÇİRME PLANIDIR

Birbirine destek veren, birbirine hizmet eden gizli eller tarafından kararlaştırılan operasyonlar, sohbetler, duyumlar her yerden gelmeye başladı. Amaç devlete sahip çıkmak olsa bu kadar birbirine benzemeyen kesimlerin bir araya gelmesi mümkün olmaz. Demek ki burada başka bir şey var. Burada amaç devleti ele geçirmedir. Bizim Cumhur İttifakı olarak bu birleşimin aslı ülkenin kazanımları esası üzerinedir. Ancak hem yurt içi hem yurt dışından benzemezler tarafından ortaklaşa yürütülen bu kampanya FETÖ'cü tiplerin de söyledikleri gibi açıkça ortada. Şimdi plan programları bu. Bir İslam coğrafyası liderliğini kazanmış Türkiye'den korkuyorlar. Bunlar seçimleri de sınıf başkanlığı seçimi gibi zannediyorlar. Bir seçimi başka bir referandumla halka soralım gibi komik çağrılar bile yapıyorlar.

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay:
İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI NEDEN O SÖZÜ SÖYLEDİ?

Kaset operasyonlarında birden bire ortaya çıkan MHP'ye yönelik operasyonlar CHP'de bir anda genel başkan değiştiren bir organizasyon... Başında yine ABD'nin olduğu bir kaset kumpası süreci. Ve şimdiki genel Başkan bir nevi kaset operasyonu ile genel başkan oldu. İYİ Parti'nin Genel Başkanı'nın 15 Temmuz'dan önce 'Ben temmuzda başbakan olacağım' dedi. Bu da kendisine verilen sufle ile oldu. Bunların arkasında ABD ve İsrail'in güneyimizde kürdistan devleti oluşturmak istemesinden de bağımsız düşünülemez.

Bu oyunları genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız görmüş ve işaret etmiştir.

ERKEN SEÇİMİN 2 ŞARTI VAR

Erken seçimin birkaç yolu var. Cumhur İttifakı'nın sandalye dağılımının düşmesi. İkincisi Cumhurbaşkanı'nın böyle bir isteğinin olması. Böyle şartlar var mı yok! Burada kullanmak istedikleri şey bütün dünyayı vuran pandemi sürecinin ekonomik etkileri. Ancak bu bize özgü bir durum değil. Tüm dünyada ekonomileri vuran bir pandemi süreci ile karşı karşıyayız.

Yunus KılıçAk PartiİsrailMilletvekiliRecep Tayyip Erdoğan


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