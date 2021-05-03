USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

THODEX vurguncusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta kaldığı otel görüntülendi

THODEX vurguncusu firari Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk Tiran'da kaldığı sır otel odası görüntüledi. 48 saat kaldığı otelde odasından çıkmayan ve temizlik kabul etmeyen Özer'i Interpol'ün arama kararı sonrası yardım eden kişilerin başka bir eve yerleştirmek üzere kaçırdığı bilgisine ulaşıldı.

Güncel / 3 Mayıs 2021 Pazartesi 17:49
THODEX vurguncusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta kaldığı otel görüntülendi

Faruk Fatih Özer'in kaldığı otelin hemen yanında Polis Karakolu olması dikkat çekti. İsmini saklı tutan otel sahibi de, firari vurguncunun otelde kaldığını doğruladı.

48 saat kalan Faruk Fatih Özer'in otelde kaldığı süreye ait güvenlik kamerası görüntülerini polise teslim ettiklerini kaydeden otel sahibi, Özer'i tanımadığını ve bildikleri sınırlı bilgiyi polisle paylaştıklarını ifade etti.













loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement