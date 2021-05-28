İstanbul'da metro seferleri durdu! Duraklarda yoğunluk oluştu!

Metro İstanbul'dan yapılan duyuru ile M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattı entegrasyon çalışmaları nedeniyle bugün saat 15.00'ten 29 Mayıs Cumartesi saat 14.00'e kadar M3 Kirazlı-Başakşehir-Metrokent hattında sefer yapılamayacağı açıklandı.



DURAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU



Duyuruda hat güzergahında İETT otobüsleriyle ücretsiz hizmet verileceği belirtildi. Hat güzergahında bulunan duraklarda ise yoğunluk oluştu. O noktalardan biri de Kirazlı metro durağı oldu. Kirazlı'da bekleyenler otobüslere bindi.



İBB'NİN ÖNLEMİ YETERSİZ KALDI!



Koronavirüs vakalarının düşmeye başladığı şu günlerde İBB'nin konuyla ilgili aldığı yetersiz önlemler yüzünden duraklarda yoğunluk oluştu ve sosyal mesafe hiçe sayılmak zorunda kaldı. Vatandaşı mağdur eden CHP'li İBB'den ise herhangi bir açıklama yapılmadı.



