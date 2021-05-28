Alman DW'den Taksim Camii hazımsızlığı!

19 Ocak 1994 yılında henüz İstanbul belediye başkanı seçilmemiş olan Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyası sırasında gazetecilere Taksim Camii'ni nereye inşa edeceklerini gösterip, bilgiler verirken söylediği 'İnşallah buranın temelini atmak bize nasıp olur' ifadelerini kullanmıştı.



Bir dönem tartışmalara neden olan Taksim'e cami projesini Erdoğan, hem başbakanlığında hem de cumhurbaşkanlığında gündeme taşıdı. Temeli 2017 yılında atılan Taksim Camii, bugün ibatede açılıyor.



AYASOFYA'DAN DA RAHATSIZ OLMUŞLARDI

Daha önce Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasından rahatsızlık duyan Alman basını, Taksim Camii için de provokatif ifadelerin yer aldığı bir habere imza attı.



Alman medya kuruluşu Deutsche Welle 'Siyasal iktidarın yeni sembolü: Taksim Camii' başlıklı haberinde Türkiye tarihinde uzun süredir tartışılan ve yapımına karşı çıkan çok sayıda mahkeme kararı bulunan camiinin ibadete açılacağına yer verdi.



Haberde, 'Taksim'e cami yapılmasındaki asıl motivasyonun, Osmanlı'nın ihyasından çok AK Parti'nin bir türlü elde edemediği fikri ve kültürel iktidar gösterisiyle ilişkili olduğu görüşünde.' ifadeleri kullanıldı.



'İHTİYAÇTAN KAYNAKLANMIYOR'

Ayrıca Taksim'e cami projesinin, toplumun duyduğu ihtiyaçtan kaynaklanıp kaynaklanmadığının tartışmalı olduğu, tamamen ideolojik ve siyasal bir projeye imza atıldığı iddia edildi.



TAKSİM CAMİİ'DE DİKKAT ÇEKEN DETAY!

2 bin 482 metrekare arsa üzerine yaklaşık 16 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip caminin inşaatı top-down inşaat yöntemiyle yapıldı. Uzunlukları 61 metre olan iki minare ise taşlama.



Caminin hat yazıları Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan'a ait. Ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha, ana mekan kubbe kasnağında Al-i İmran suresi, ana mekan orta kuşak yazısında Bakara suresinin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr suresinin 20-24. ayetleri yer alıyor.



HALISI DEVE TÜYÜ RENGİ

Taksim'e yapılan cami için Manisa'da özel olarak dokunan deve tüyü rengi halı serildi. Caminin mihrabı 8,5 metre uzunluğunda yapıldı. Mihrabın yüzeyine Esma'ül Hüsna, mihrabın ortasında Kelime-i Tevhid yazıldı. Alt bölümüne ise Cin suresinin 18. ayetinin 'Şüphesiz, mescitler yalnız Allah'ındır. Allah ile beraber hiçbir kimseye yalvarmayınız.' şeklindeki Türkçe meali yazıldı.



4 GİRİŞ KAPISI BULUNUYOR

Camiyi 12 metre çapında, yaklaşık 20 metre boyunda 60 ışıklı avize aydınlatacak. Ana girişiyle birlikte toplamda 4 girişi bulunan caminin ana girişi kapısı çelik olarak yapıldı. Ana kapı 7 metre boyunda, 3 metre 10 santimetre eninde. Caminin 3 katlı otoparkı ise 165 araç kapasitesine sahip.