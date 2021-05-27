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Zekeriya Öz’ün kasası olduğu iddia edilen ismin yakınlarından gazetecilere tehdit!

Adli kontrol kalktı, eşi ve avukatları gazetecilere sataştı. FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz'ün kasası olduğu öne sürülen avukat Tayfun Aktaş hakkındaki adli kontrol kararı da kaldırıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan Aktaş, yaklaşık iki yıl önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tayfun Aktaş, Zekeriya Öz’ün Ağaoğlu şirketine ödettiği Dubai tatiline, para ödemiş gibi makbuz vermesi için işadamı Ali Ağaoğlu’nu tehdit ettiği iddiasıyla da gündeme gelmişti.

Güncel / 27 Mayıs 2021 Perşembe 14:38
Zekeriya Öz’ün kasası olduğu iddia edilen ismin yakınlarından gazetecilere tehdit!

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "FETÖ'ye üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Tayfun Aktaş'la ilgili karar verilmesi bekleniyordu. Aktaş'ın avukatı, ayağını burktuğu gerekçesiyle mahkemeye mazeret dilekçesi gönderdi. Aktaş da avukatının katıldığı bir duruşmada hükmün açıklanmasını istedi. Mahkeme heyeti duruşmayı 5 Ekim'e erteledi. Heyet, sanık Tayfun Aktaş hakkındaki adli kontrol kararını da kaldırdı.

GAZETECİLERLE TARTIŞMA

Tayfun Aktaş'ın avukatları ve eşi duruşma çıkışında görüntü çeken gazetecilerle tartıştı. Gazetecilerin çektiği görüntüleri silmelerini isteyen Aktaş'ın eşi ve avukatları, güvenlik görevlilerine görüntüleri sildirmek istedi. Böyle bir şeyin suç olduğu konusunda gazetecilerin uyarması üzerine Tayfun Aktaş araya girip herhangi bir sorun olmadığını, görüntüsünün çekilebileceğini söyledi. Aktaş, "Bu dava da boş zaten, benim açımdan sıkıntı yok" ifadesini kullandı. Gerginliğin yatışması üzerine Aktaş ile eşi ve avukatları adliyeden ayrıldı.


27 Ağustos 2016 tarihinde tutuklanan Tayfun Aktaş, 9 Mart 2019'da tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
1 Aralık 2020'de davanın esasına ilişkin görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, Aktaş'ın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede de Tayfun Aktaş'ın, Zekeriya Öz'ün kasası konumunda olduğu belirtilerek, aynı şekilde hapisle cezalandırılması istenmişti.

TEHDİT TİMİ

Davanın 16 Kasım 2018'de yapılan duruşmasında tanık olarak dinlenen işadamı Ali Ağaoğlu, şirketinden ücretsiz Dubai tatili yapan Öz'e para ödemiş gibi makbuz vermesi için tehdit edildiğini anlatmıştı.

Ağaoğlu, "Önce benim bölge temsilcim Halil İbrahim Demirhan, Aytaç Ocaklı ile gelmişti. Tayfun bey sonradan gelmiştir. Çok ahlaksızca bir teklifti. Zekeriya Öz'den elden para almış gibi makbuz istediler. Ben bölge müdürüme sordum ama Öz'ün tatil ücretini ödemediğini, şirketimizin reklam ve promosyon kapsamında karşıladığını söyledi. Ben de bu durumda makbuz veremeyeceğimizi söyledim" demişti.

Ağaoğlu, kovduğu FETÖ'cülerin giderken, "Ananızı belleriz. Sizi yaşatmayız" dediklerini, küfür edenin Aytaç Ocaklı olduğunu, Tayfun Aktaş'ın ise "Zekeriya Öz'ü size yedirmeyiz, ticari olarak da her türlü sizi bitiririz" diyerek tehdit ettiğini anlatmıştı.
Tehdit timinin Ağaoğlu'na yaptığı baskın şirketin güvenlik kameralarından da tespit edilmişti.

Ali Ağaoğlu


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