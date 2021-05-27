Suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yakalama kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.



Edinilen bilgiye göre, şüpheli Sedat Peker'in yurt dışında firari olması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı talebi doğrultusunda, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla yakalanmasına karar verilerek hakkında yakalama emri düzenlendi.



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