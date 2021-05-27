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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde skandal etkinlik! Türkiye düşmanı yabancılar etkinlikte buluşacak

CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, düzenleyeceği 'İzmir Sanal Kitap Günleri' etkinliğinde Türkiye düşmanı yabancı siyasileri ağırlamaya hazırlanıyor.

Güncel / 27 Mayıs 2021 Perşembe 16:20
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde skandal etkinlik! Türkiye düşmanı yabancılar etkinlikte buluşacak

İzmin Büyükşehir Belediyesi 'İzmir Sanal Kitap Günler' etkinliğini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 28-29-30 Mayıs'ta düzenlenecek etkinliğe, Türkiye düşmanlığını her fırsatta açıkça ifade eden İngiliz siyasetçi Jeremy Corbyn ile PKK destekçisi Sloven Sosyolog Slovaj Zizek de katılacak.

Zizek'in bebek katili APO hayranlığı!

Slovaj Zizek'in Kobani'de PKK/YPG unsurlarına eğitim verdiği bilinirken, terörist başı Abullah Öcalan ile de çekilmiş bir fotoğrafı bulunuyor. Her fırsatta Türkiye düşmanlığı yaparak PKK'lı teröristlere eğitim veren Zizek'in İzmir'de bir etkinliğe davet edilmesi sosyal medyada da tepki ile karşılandı.



'NATO Antlaşması'nın 5'inci Maddesi'ni Türkiye için kullanmayalım'

CHP'li Soyer'in etkinliğinde dikkat çeken bir diğer isimse İngiltere parlamentosunun ana muhalefet partisi başkanı Jeremy Corbyn. İngiltere parlamentosunda açıkça Türkiye düşmanlığı yapan Corbyn, son olarak şu çağrısı ile gündeme gelmişti: 'NATO Antlaşması'nın 5'inci Maddesi'ni Türkiye için kullanmayalım. Yaşanacak bir çatışmaya İngiliz askerleri destek vermek zorunda değil. NATO Antlaşması'nın 5'inci maddesi tehlike altındaki bir üyeye destek verilmesini öngörür ancak bu her zaman oraya asker gönderilmesi mecburiyeti anlamına gelmez.'

Skandal isimleri övgüyle sundu!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sözde Ermeni soykırımını kabul ederek Nobel ödülüne layık görülen Orhan Pamuk'un da katılacağı etkinliği sosyal medya hesabından duyurdu. Çağırdığı skandal isimlerle övünen CHP'li Soyer, 'Türkiye'de ilk kez bir etkinliğe konuk olacak İngiliz siyasetçi Jeremy Corbyn'dan Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Orhan Pamuk'a kadar birbirinden önemli isimleri bir araya getireceğimiz etkinliğimize bekliyoruz.' dedi.


İngiltereOrhan Pamuk


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