Başkan Erdoğan'dan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar!

'60 SENELİK SİYASİ TARİHİN BİR ÖZETİDİR'



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



Eski adıyla Yassıada'ya milletimizin verdiği ismiyle Yaslıada'ya bizim dönüştürdüğümüz haliyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na hoş geldiniz. Bu süreç aynı zamanda Türkiye'nin son 60 senelik siyasi tarihinin bir özetidir. İstiklal Harbi'ni zafere ulaştıran Türk milleti demokrasi mücadelesini de aynı kararlılıkla sürdürmüştür.



'DARBECİLERLE VE MUHTIRACILARLA KOLA KOLA YÜRÜYEN SİYASETÇİ PROFİLİ VARLIĞINI SÜRDÜRMEKTEDİR'



Milli iradenin üstünlüğünü tesis etme mücadelemizin önü darbelerle kesilmeye çalışılmıştır. Ağır bedeller ödeten darbeler silsilelerinin ilki 1960 darbesi milletimizin kalbinde hala kanayan bir yaradır. Bu zihniyeti hala görmemiz üzüntü kaynağıdır. Menderes'e gönderilen mektupta ifade edilen görüşler ve kullanılan üslup hep aynıdır. Merkez aynı. Sadece darbeciler ve muhtıracılar değil onlarla kol kola yürüyen siyasetçi profili de aynı şekilde varlığını sürdürmektedir. Bunlarla birlikte monşerler de var. Aynı merkezden yönetildiler. Bu zihniyet gücü milli irade yerine darbecilerden almayı tercih etmiş, silahların, darağaçlarının peşinden koşmuştur. Bunlar kargaşa ve huzursuzluk çıkararak darbeyi ima etmeye yönelmiştir.



İSMET İNÖNÜ'NÜN KONUŞMASINI HATIRLATTI



27 Mayısçılar yıllar sonra yaptıkları açıklamalarla CHP yöneticileri ve dergi ile gazetelerin kendilerini kışkırttıklarını ifade etmişlerdir. İsmet İnönü'nün TBMM'de yaptığı konuşmayı paylaşmak istiyorum: 'Buraya gelirken Meclis binasını kuşatmış bir tabur asker gördüm. Başlarında genç bir binbaşı vardı. Sizler benden korkuyorsunuz ama binbaşıdan da korkuyorsunuz. Korktuğunuzu, ona güvenmediğinizi ispat etmek için bir teklifim var. Çağırın binbaşıyı beni götürmesini söyleyin, buna itaat edecekmiş. Bir teklifim daha var; binbaşıyı ben çağırayım Meclis'i işgal ettireyim.' Biz bu üslubu nice CHP yöneticilerinden duymaya devam ediyoruz.



'TANKLARIN ARASINDAN KAÇIP GİDEN, 15 TEMMUZ'U KÜÇÜMSEYEN YİNE BUNLAR'



AK Parti'ye Meclis'te cumhurbaşkanı seçtirmemek için güya miting alanında ortaoyunu sergileyenler yine bunlardı. FETÖ'cülerin 17/25 Aralık'ta ortaya saçtıkları iddialarla, kasetlerle Meclis'in itibarını ayaklar altına alanlar yine bunlardı. 15 Temmuz darbe girişimini 'kontrollü darbe' diye küçümseyen yine bunlardı. Tankların arasından kaçıp giden, Bakırköy'e sığınan yine bunlardır.



Bir erken seçimle veya başka bir şekilde iktidar değişikliğinden söz eden yine bunlardır. Bizi indirmekten ve vatana ihanetten yargılamaktan söz edenler yine bunlardı. Sosyal medyadan milli şeflerinin izinden gittiklerini gösterenler yine bunlardı. Bizi merhum Menderes'in akıbetiyle tehdit eden yine bunlardı. CHP temsilcileri darbe güzellemesi yaparken her yakalandıklarında yapay gündem diyerek işin içinden sıyrılmaya çalışmaktadır.



'BU YOLA KEFENİMİZİ GİYİP DE ÇIKTIK'



Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık. Her nefis ölümü tadacaktır. Akıbetimiz bu. Bundan kaçmak yok. Öyleyse biz ölümü korkutanlardan olacağız. Bu yola da böyle devam edeceğiz. Milletin değerlerine husumet, darbecilik, ülke düşmanları ile kol kola yürüme hastalığı CHP yönetiminin içine işlemiştir.



YENİ ANAYASA MESAJI: UZLAŞMA OLMAZSA CUMHUR İTTİFAKI OLARAK BİZ MİLLETİMİZE SUNARIZ



Darbeci zihniyetin panzehiri milli iradenin güçlenmesidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle bu yönde adım attık, çok rahatsız oldular. Yeni ve sivil anayasa ile ülkemizi bir üst lige çıkaracağız. Bu konudaki çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz. MHP, BBP hepsi bu çalışmayı sürdürüyor. MHP'den neticeyi sayın genel başkandan aldım. Kendi taslağını bize sunmuş oldu. Diğer partilerin hazırlıkları olduğunu biliyoruz. Bizim çalışmamız da bitti, biz de kendilerine sunacağız. Yıl sonunda bunları değerlendirecek, ortak teklife dönüştürmenin yollarını arayacağız. Tüm partilerin yeni ve sivil anayasa çalışmalarına destek vermeleridir. Arzu ettiğimiz uzlaşma olmazsa, Cumhur İttifakı olarak kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız.



'IMF GİBİ ULUSLARARASI KURULUŞLARIN VESAYETİ ALTINA GİRİLEN DÖNEMLER DARBECİ ZİHNİYET DÖNEMİNE DENK GELİYOR'



Darbeciler kendi hırsları uğruna ülkeyi ateşe vermekten çekinmemişlerdir. Ülkemizde ne zaman demokrasi güçlenmişse, siyaset biçimlenmişse, Türkiye büyümüş, gelişmiş vatandaşlarımız hizmetle tanışmıştır. Darbe dönemlerinde bu süreç kesintiye uğramış, yatırımlar yavaşlamış, ülke gerilemiştir. IMF gibi uluslararası kuruluşların vesayeti altına girdiği dönemlerin darbeci zihniyete denk geldiğini görüyoruz.



'YALANI TEKRAR ETME STRATEJİSİ UYGULUYORLAR'



Türkiye'yi demokrasi, özgürlük ve kalkınmada Cumhuriyet tarihinden yapılanların ilerisine taşıyan AK Parti tüm husumeti üzerinde toplamıştır. Bu kafa belgeleriyle, bilgileriyle, izahatlarıyla yalan olan iddiaları gündeme getirmenin adına siyaset demiştir. Geçmişte kartvizitle memur alındığında nice yalanı sıralamışlardır.



Son dönemde yalan ve iftira konusunda vitesi yükselttiler. Man Adası'ndan tank-palet fabrikasında, 128 milyar dolardan son iddialara kadar yalanları tekrar etme strateji izlenmektedir. Türkiye'nin yerli ve milli projeleri saldırıya maruz bırakılmaktadır.



CHP'YE HDP'Lİ BAKAN TEPKİSİ: KARAKTER MESELESİ



Bizimle rekabet edebilecek projeleri çalışmaları, hazırlıkları yok. Yalan ve iftira siyaseti en kolay iştir. Hatırlarsanız, Gara'da 13 sivil vatandaşımızı şehit verdiğimiz hadisenin ardından Milli Savunma ve İçişleri Bakanımız olayı tüm boyutlarıyla anlattılar. CHP Genel Başkanı grup kürsüsünde kendisine hiçbir bilgi verilmemiş gibi yalanları bir bir sıraladı. Bunlar bu. Çünkü kendisine verilen misyon buydu. Kendi genel başkanını da böyle aldatmadı mı? Aday değilim, dedi ertesi sabah aday oldu. Bunları iyi tanımak lazım. Bunların oyununa gelmemek gerekir. Tam da bunları yapsın diye siyasi tarihimizin en utanç verici kumpasıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna böyle oturmuştur. Dışarıdan bu iş yönetiliyor. Millet İttifakı adlı oluşumu bir arada tutmak için nasıl ıkınıp sıkıldığını, bölücü örgütün uzantılarıyla nasıl bakanlık paylaştıklarını görüyoruz. Bir deniz albayının bu PKK terör örgütüyle iltisaklı olanlara nasıl bakanlık verileceğini anlamasından daha büyük bir zillet olabilir mi? Sen bu ülkenin ordusunda, Deniz Kuvvetleri'nde albay olacaksın sonra rahat rahat... Bu mesele karakter meselesidir. Eğer karakterde bir sıkıntı varsa, cibilliyette bir sıkıntı varsa, ona bir şey diyemem.



"MİLLETİMİZ 2023'TE BİR KEZ DAHA İRADESİNİ ORTAYA KOYACAKTIR"



Tek işleri 1950'den beri olduğu gibi Türkiye'nin demokrasi ve kalkına hareketine engel olmak, başaramazlarsa gölge düşürmek.



Demokrasi ve kalkına aşkı yüreğinizde kök salmamışsa, kendinizi millete kabul ettiremezsiniz Bay Kemal ve yandaşları. İşte CHP girdiği her seçimi kaybediyor. Oy oranının tamamı ideolojik sebeplerde duran yüzde 20-25'i geçemiyor. Bir yanında İYİ Parti'yi ve HDP'yi alarak, arkasına da AK Parti'den kırpıntı oranda oy koparabileceğini sananlarla kendisini gizlemeye çalışıyor. Faşistliğiyle, yatırım düşmanlığıyla, beceriksizliğiyle, hırsızlığıyla, terör örgütleriyle aynı kulvarda yürüyüşüyle CHP apaçık ortadadır. Girdiği her seçimde CHP'ye hak ettiği dersi veren milletimiz, inşallah 2023'te bir kez daha aynı iradeyi ortaya koyacaktır.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PETROL MÜJDESİ



Ekonomide bu yıl itibarıyla ciddi bir toparlanma bekliyorum. Karadeniz'de 405 milyar metreküp gaz keşfimizin ardından kara alanlarındaki çalışmalarımızın da sonuçlarını almaya başladık. Son 1 ayda 3 yeni kuyuda yeni petrol keşfettik.