Bakan sosyal medyadan paylaştı: “Diyarbakır enerji üssüne dönüşüyor”

Bakan Bayraktar, sosyal medya üzerinden yaptığı videolu paylaşımda Diyarbakır'daki petrol üretimiyle ilgili mevcut durumu ve gelecek hedefleri kamuoyuyla paylaştı. Türkiye'nin 2024 yılı içinde keşfettiği toplam 41 milyon varillik yeni petrol rezervinin yüzde 58'inin Diyarbakır sahalarında bulunduğunu belirten Bayraktar, bu verinin bölgenin enerji stratejisindeki önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.Diyarbakır'da aktif durumda olan 307 üretim kuyusunda sürdürülen çalışmalarla günlük yaklaşık 16 bin 400 varil petrol üretimi gerçekleştiriliyor. İlk keşiften bu yana bölgeden yaklaşık 330 milyon varil petrol üretimi yapıldığı bildirildi. Diyarbakır'da üretim potansiyelinin daha da artırılması hedefleniyor. Türkiye genelinde yıl içinde keşfedilen petrol rezervinin büyük bir kısmına ev sahipliği yapan kentte, üretimin yılsonuna kadar günlük 20 bin varile çıkarılması planlanıyor.Diyarbakır'da yalnızca üretim miktarı değil, üretim teknolojisi açısından da yeni bir döneme giriliyor. Dört farklı sahada yürütülen çalışmalarla, kayaların içerisine sıkışmış halde bulunan hidrokarbonların yeni üretim yöntemleriyle ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Bu doğrultuda uluslararası işbirlikleriyle geliştirilen ileri seviye sismik analiz çalışmaları da hızla sürüyor. Yetkililer, bu alanda ilk sondajın yıl içinde yapılacağını bildirdi.Bakan Bayraktar, yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadelere yer verdi: 'Binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim şehir Diyarbakır, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendiren stratejik üretim sahalarına ev sahipliği yapıyor. Bir zamanlar karanlığa mahkum edilmek istenen bu topraklarda, üretimin güneşi yeniden doğuyor.'