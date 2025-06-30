CHP'de kader günü! Kritik dava başladı

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen ve “mutlak butlan” talebiyle açılan dava, sadece partinin geleceğini değil, Türkiye siyasetindeki dengeleri de yakından ilgilendiriyor.Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı kurultay delegeleri tarafından açılan davalarda, kurultay sürecinde usule aykırı işlemler yapıldığı öne sürülüyor. Bu çerçevede açılan davalar tek dosyada birleştirildi ve mahkeme, 26 Mayıs 2025 tarihli duruşmada eksikliklerin tamamlanması bugüne ertelenen duruşmada tahkikat celsesi yapılacak ve gerek görülürse sözlü yargılamaya geçilecek.Mahkeme ayrıca Yüksek Seçim Kurulu ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kurultaya ilişkin bilgi ve varsa yürütülen soruşturmalara dair belgeleri istedi.Davanın en kritik boyutu ise mahkemeden “mutlak butlan” yani kurultayın yok sayılması kararı çıkması halinde neler yaşanacağı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, böyle bir karar çıkması halinde “Partiyi kayyuma bırakmam” şeklindeki açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Partiyi seçilmeyen kimseye teslim etmeyeceğiz. Partisini seven kim varsa bu akıl tutulmasından uzak dursun” diyerek net bir duruş sergiledi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise daha sert bir dil kullanarak, “Mutlak butlan hevesinde olanlar utançla hatırlanırsınız, lanetlenirsiniz, tenezzül etmeyin!” sözleriyle tepkisini dile getirdi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da krizin derinleşmesi halinde partinin bölünebileceği uyarısında bulunarak, “Bu şekilde bir siyaset olursa bu parti bölünür. Benim de siyaset yapmaktan vazgeçebilirim” ifadelerini kullandı.Mutlak butlan, bir hukuki işlemin en baştan itibaren kanuna, kamu düzenine veya ahlaka aykırılığı nedeniyle hükümsüz sayılmasıdır. Yani bu işlem, hiç yapılmamış kabul edilir.Türk Medeni Kanunu Madde 145 ve ilgili düzenlemelere göre aşağıdaki durumlar mutlak butlan sebebi sayılır:Çiftlerden birinin evlilik sırasında hâlihazırda evli olmasıTaraflardan birinin devamlı ayırt etme gücünden yoksun olmasıTaraflardan birinde evliliğe engel zihinsel rahatsızlık bulunmasıYakın hısımlık (örneğin kardeşler arası) gibi evlenmeye engel akrabalık ilişkisiAhlaka aykırı veya kanunen yasak bir sözleşme yapılması (örneğin rüşvet veya kumar borcu sözleşmeleri)İşlemin konusunun imkânsız olması (örneğin Ay'dan arsa satışı)Taraflardan birinin tam ehliyetsiz olması (çocuk ya da akıl hastası gibi)Her ne kadar işlem mutlak butlan kapsamında geçersiz sayılsa da, tarafların geçerli şartlara uygun şekilde yeni bir işlem yapması ve bunu kabul etmesiyle, eski işlem “tahvil” yoluyla yeniden düzenlenebilir. Böylece geçersiz işlem, geçerli bir işlemin yerine geçebilir.CHP kurultayına ilişkin açılan davadan “mutlak butlan kararı” çıkarsa, parti tüzüğüne göre kurultay yok hükmünde sayılacak ve CHP kayyuma devredilebilecek. Kılıçdaroğlu ise bu durumda “ben partiyi kayyuma bırakmam” diyerek yeniden devreye gireceğini açıkladı.Bu çıkış sonrası Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Engin Özkoç Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Üçlü, “Bu kararı tanımayacağınıza dair bir açıklama yapın” çağrısında bulundu. Ancak Kılıçdaroğlu, “Kayyum kararı gelirse mecburum” diyerek bu talebi reddetti.Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Biz mutlak butlana karşıyız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu karar gelirse göreve dönmesini doğru bulmuyoruz” dedi.“Bu karar alınamaz. YSK devre dışı bırakılarak mutlak butlan ilan edilemez. Bu partinin parçalanması ülkenin hayrına olmaz. Biz buna karşıyız.”Nisbi Butlan (Göreceli Hükümsüzlük) Nedir?Nisbi butlan, işlemin baştan geçersiz sayılmadığı ancak taraflardan biri tarafından iptali istenirse geçersiz kabul edilen bir durumdur. Bu durum genellikle kişisel korunmaya yöneliktir.Hata, hile, aldatma veya korkutma ile evliliğe razı olunmasıEşin önemli bir rahatsızlığı veya geçmişini gizlemesiEvlilik niyeti olmadan, yanıltma ile nikah yapılmasıHak Düşürücü Süre: Nisbi butlan davası, sebebin öğrenilmesinden itibaren 6 ay içinde, ancak evliliğin gerçekleşmesinden itibaren en geç 5 yıl içinde açılmalıdır.Yokluk: Hukuki işlemin temel kurucu unsurunun hiç bulunmamasıdır. Örneğin nikah memuru huzurunda kıyılmayan evlilik “yok” sayılır.Mutlak Butlan: İşlem yapılmıştır ama ağır eksiklik nedeniyle geçersizdir (ölü doğmuş bebek benzetmesiyle açıklanır).Nisbi Butlan: İşlem geçerlidir ama kusurludur (sakat doğmuş bebek benzetmesi yapılır), iptal edilmezse devam eder.CHP PM Üyesi Engin Özkoç, “YSK devre dışı bırakılarak mutlak butlan kararı alınamaz” diyerek duruma tepki gösterdi. Özkoç, “Bu partiyi bu hale iktidar getiriyorsa, buna seyirci kalamayız. Biz buna karşıyız” dedi.Vahap Seçer ise, “Sayın Kılıçdaroğlu'nun dönüşünü doğru bulmuyoruz. Farklı bir yanıt alsaydık daha iyi olurdu” açıklaması yaptı. CHP'de Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu - Kılıçdaroğlu üçgeni arasında gerilim tırmanıyor.Bugün yapılan CHP kurultay davası 8 Eylül'e ertelendi.