FETÖ’cüler Ekrem İmamoğlu maskesi taktı! Strazburg’da özgürlük istediler

Çok sayıda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu, sempatizanı ve firarisi kişiler dün Strazburg'da eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve FETÖ'den tutuklu bulunan hükümlüler için özgürlük mitingi düzenledi.

Aralarında basketbolcu Enes Kanter'in de bulunduğu çok sayıda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu, sempatizanı ve firarisi kişiler dün Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve FETÖ'den tutuklu bulunan hükümlüler için özgürlük mitingi düzenledi.Yüzlerine Ekrem İmamoğlu ile hükümlü FETÖ'cülerin maskelerinin takan FETÖ'cüler, Strazburg Adalet Buluşması adını verdikleri etkinlikte, 'İmamoğlu'na özgürlük', 'Herkes için adalet' sloganları atarken Türkiye aleyhine de propaganda yaptı.FETÖ'nün, son dönemde Avrupa'da kapı kapı dolaşarak İstabul'da devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu adına Türkiye'ye baskı yapılması için lobi çalışması yaptığı öğrenildi.