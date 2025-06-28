Yolsuzluk soruşturmasında 36 itirafçı! Tezgah böyle bozuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP'deki 'para sayma' görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren tanıklar, 'İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin, iş insanlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş insanlarıyla hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları' yönünde beyanda bulunduHTS kayıtları, MASAK raporları ve 20'yi aşkın tanık ifadelerinin yanı sıra İBB ve iştirak şirketleri tarafından yapılan açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve muvazaalı sözleşmelerde usulsüzlük olduğuna ilişkin mülkiye müfettişliğince rapor düzenlenmesi üzerine başsavcılık soruşturma başlattıSuç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen İBB Başkanı İmamoğlu ile örgüt yöneticisi konumundaki şüpheliler İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Bakırköy Belediyesi meclis üyeliğinin yanı sıra İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı olan Ertan Yıldız ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve bu şüphelilerle bağlantılı 95 şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.Başsavcılığın talimatıyla 19 Mart'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından 100 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.İmamoğlu ile gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde aramalar yapıldı.Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile Murat Ongun'un mal varlığına da el konulması kararı verildi.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerine 20 Mart'ta başlandı.Ekrem İmamoğlu, 21 Mart'ta emniyette alınan ifadesinde birçok soruya, 'Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim.' cevabını verdi.Emniyetteki işlemleri 22 Mart'ta tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Aynı gün İBB şirketlerinden Medya AŞ Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven'in de gözaltına alınmasıyla yakalanan şüpheli sayısı 89'a yükseldi.Savcılıkta yaklaşık 2,5 saat ifade veren İmamoğlu, 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece 'suç örgütü kurmak', 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'rüşvet almak' suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Aynı gün sabah saat 06.00 sıralarında İmamoğlu'nun hakimlik sorgusu başladı.Savcılık, İmamoğlu ile 89 şüpheliyi 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'ihaleye fesat karıştırmak', 'rüşvet almak', 'irtikap' ve 'kişisel verileri ele geçirmek', 'suç örgütüne üye olmak', 'rüşvet almak' ve 'rüşvet vermek' gibi suçlardan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu 48 şüpheli tutuklanırken, 41 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Tutuklanan şüphelilerden Ali Nuhoğlu'nun Trend İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile Nuhoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketine, Furkan Remzi Ceylan'ın da İSCON İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketine 25 Mart'ta el konuldu.Soruşturmada, BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Vizyonkent Reklam Pazarlama Anonim Şirketi, Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama Anonim Şirketi, 3. Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi, Panoffect Medya Anonim Şirketi, Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Sim Medya Anonim Şirketi, Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Vesa Events Organizasyon Ticaret Limited Şirketi adlı 12 şirkete el konuldu.İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında firari şüphelilerden reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci, 6 Nisan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yakalandıktan sonra tutuklandı.Aralarında İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, Asoy İnşaat ve Karsal Örme AŞ'nin de olduğu 101 şüpheliye ait 24 şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 11 Nisan'da kayyum atandı. Yine zanlılara ait 28 şirkete denetim kayyumu atandı.Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'konutu terk etmeme' adli kontrol tedbiriyle 18 Nisan'da tahliye edildi.İBB yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İBB Kültür A.Ş. Genel müdürü Murat Abbas, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Murat Abbas'ın etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olduğu öğrenildi. İtirafçı olarak ifade veren Abbas, Dijital Deneyim Merkezi Müzesi Projesi'nin arkasında Murat Ongun'un olduğunu belirterek, 'Ertan Yıldız dijital müzeyi yapan firmadan 10 milyon TL, Zeytinburnu CHP adayına destek için 2 milyon TL ve seçim çalışanlarına yemek desteği için 1 milyon 250 bin tl olmak üzere toplam 13 milyon 250 bin TL destek istedi.' dedi.2024 seçimlerine giderken tüm iştiraklerin katıldığı bir toplantıda medya fonu oluşturulduğunu söyleyen Murat Abbas, 'Kültür A.Ş. aracı firmaya 9-10 milyon TL gönderdi. Bu toplantıda tüm firmalara ne kadar ödeme yapılacağı Ertan Yıldız tarafından belirlendi.' dedi.Bazı şirketlerden ramazan yardımı adı altında doğrudan para toplanması istendiğini söyleyen Abbas, 'Ongun'un yanında projeye dahil edilen bazı isimler Atina ve Berlin'de evler satın aldı.' dedi.Murat Abbas, Dijital Deneyim Merkezi Müzesi Projesi'nin arkasında Murat Ongun'un olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:'Londra'daki görüşmede, kullanılan teknolojinin eski olduğunu öğrenince şüphelendim.Ertan Yıldız dijital müzeyi yapan firmadan 10 milyon TL, Zeytinburnu CHP adayına destek için 2 milyon TL ve seçim çalışanlarına yemek desteği için 1 milyon 250 bin tl olmak üzere toplam 13 milyon 250 bin TL destek istedi.'İBB yolsuzluk soruşturmasının firari şüphelisi Emrah Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan iş insanı Adnan Bıçakçı ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan tutuklandı.Şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden önce görüşme yapacağı alanı gören kameraları korumalarının bantlayarak kapattığı görüntüler soruşturma dosyasına girdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Nisan'da 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verdi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda zanlılardan 52'si yakalandı. Şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 36'sı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.Soruşturmada, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz, İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen ve İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu tutuklanan, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, eski CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun ile İSKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy ise hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan isimler arasında yer aldı.Soruşturmada, 20 Mayıs'ta Medya AŞ ile Kültür AŞ içinde usulsüz ihaleler düzenlenmesi ve bu kapsamda rüşvet alınması süreçlerinde yer aldıkları iddiasıyla aralarında İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.Hakimlik, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında kayıp olarak aranan Ekrem İmamoğlu'nun cep telefonu da 20 Mayıs'ta İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner'in evine düzenlenen operasyonda ele geçirildi.Başsavcılık, 22 Mayıs'ta 7 şüphelinin daha gözaltına alındığını ve tutuklandığını açıkladı.Bu açıklamada, 'Başsavcılığımızca yürütülmekte olan Ekrem İmamoğlu elebaşılığında kurulan suç örgütüne karşı devam eden soruşturmada, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ kapsamında yapılan ihalelerdeki usulsüzlük iddiaları üzerine 7 şahıs hakkında 22 Mayıs'ta gözaltı kararı verilmiş olup, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ve savcılığımızda ifadeleri alınan şahıslar, 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet suçları' açısından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir.' ifadelerine yer verildi.Bir sonraki operasyon 23 Mayıs'ta İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığına yapıldı.Bu kez KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenledi.Gözaltına alınan Arif Gürkan Alpay, Ali Kurt, Ziya Gökmen Togay, Seyfullah Demirel, Ceyhun Avşar ve Yavuz Saltık'ın aralarında bulunduğu 25 şüpheli tutuklandı.Öte yandan, soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan, İmamoğlu'nun kayıp olan cep telefonunu Özgüner'e verdiği iddia edilen ve sorgusunda önce telefonu hatırlamadığını, sonra İmamoğlu'nun kartvizitinde yer alan bir telefon numarası olarak bildiğini savunan Kadriye Kasapoğlu da tutuklanan isimler arasında yer aldı.İSTAÇ'ta rüşvete aracılık ettiğine ilişkin tespitler bulunan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, iş yapan kişi ve firmalardan para ve araç talep ettiği, İBB'nin üst yönetiminin talimatıyla 'komisyon' adı altında para istediği belirlenen Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ile inşaat yapan müteahhitten iskan izni verilmesi karşılığında maddi menfaat sağladığı tespit edilen Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik hakkında 31 Mayıs'ta gözaltı kararı verildi. Güvenlik güçlerince yakalanan bu kişiler, 3 Haziran'da nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.Devam eden soruşturmada, iş insanı Ahmet Sari ve kardeşi İsmail Sari, iş insanı Adem Soytekin, kardeşi Ogün Soytekin, koruması Murat Erenler, iş insanı Nezahat Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner, avukat Orçun Muhittin Yılmaz, Bülent Yılmaz, eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol ve iş insanı Berat Çağrı Kapki 'etkin pişmanlık' kapsamında ifade verdi.İş insanı Adem Soytekin, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner ve avukat Orçun Muhittin Yılmaz da etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi ancak söz konusu ifadeler tahliye edilmelerine ilişkin yeterli bulunmadı.Soruşturmada son ifadelerle birlikte toplamda adli kontrol kararıyla tahliye edilen şüpheli sayısı 32'ye çıktı.'İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, iş insanları Ali Nuhoğlu, Seyfi Beyaz, Ahmet Sari, İsmail Sari, Ahmet Çiçek, Eyüp Subaşı, Noyan Kırmızıgül, Murat İlbak, Muhittin Palazoğlu, Kabil Taşçı, Mehmet İlhan Gülay, Nezahat Kurt, tutuklu şüpheli Hüseyin Köksal'ın şoförü olan şüpheli Servet Yıldırım, avukat Süleyman Atik, inşaat teknikeri Altan Gözcü, muhasebe müdürü Murat Bıyık, reklamcı Hüseyin Kum, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu, tutuklu şüpheli Adem Soytekin'in kardeşi Ogün Soytekin ile koruması Murat Erenler, Şeyhmus Sarıboğa, Güngör Gürman, Hasan Özsoy, Taner Gümüş, Kadir Gümüş, Bülent Yılmaz, eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol ve iş insanı Berat Çağrı Kapki.'Tutuklu şüpheli iş insanı Adem Soytekin de etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 14 saat ifade verdi.Soytekin ifadesinde, '(CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in himayesindeki hukuk bürosunda yapıldığını iddia ettiği toplantıya ilişkin) İmamoğlu'nun tutuklanması üzerine kurdukları senaryo bozuldu. Bu toplantıda ara sıra gerilimler oldu. Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz, 'Bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı nereden çıktı, çok mu gerekliydi? Sefasını Ekrem İmamoğlu sürecek, tasası bize mi düştü?' şeklinde serzenişlerde bulundu.' dedi.Bazı şüphelilerin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadelerEtkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermesinin ardından tahliye edilen iş insanı şüpheli Ahmet Sari ise 'İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş (şüpheli) ve İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız (şüpheli) ile görüşmek üzere Bakırköy'de bulunan İBB Ek Hizmet Binası'nın beşinci katına davet edildim. Keleş ile Yıldız bana, 'para vermeden alacaklarımı tahsil edemeyeceğimi' söylediler. Bana, 'Burada bir sistem işliyor, bu paraların bu sistem için gerekli' olduğunu söylediler.' dedi.Sari, ifadesinde, 'Her ne kadar bu teklifi başta kabul etmeyip direnç göstermiş olsak dahi gelinen durum itibarıyla ticari olarak yaşadığımız sıkıntılar, aldığımız işlerin paralarını tahsil edemememiz nedeniyle dönem içerisinde Ertan Yıldız'a 9 sefer, Fatih Keleş'e ise 17 kez elden para (232 milyon lira) götürmek zorunda kaldım.' şeklinde beyanda bulundu.Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermesinin ardından tahliye edilen reklamcı Hüseyin Kum, ihaleleri alacak kişilerin önceden belli olduğunu belirterek, 'Bu ihaleleri Taner Çetin yönetir, Fikri Murat Demir organize ederdi. Bir keresinde Fikri Murat Demir bana İBB'nin seçim çalışmalarının ödemesinin kendisine yaptırıldığını söylemişti. Murat Ongun ve Fatih Keleş, Taner Çetin üzerinden bu ödemeleri takip ediyorlarmış.' dedi.Reklamcı Hüseyin Kum ifadesinde, soruşturmanın şüphelilerinden olan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Taner Çetin'in 2016 yılında Avcılar Belediyesi'nden Beylikdüzü Belediyesi'ne geçtiğini ifade etti. Çetin'in, Beylikdüzü Belediyesi'nde Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olduğu dönemde belediyeye ürün sattığını söyleyen Kum, 'Kendisi beni çağırarak benimle artık çalışmayacaklarını, Fikri Murat Demir (şüpheli) ile çalışacaklarını söyledi. Bu vesileyle Demir'le tanışmış oldum. Fikri Murat Demir sayesinde toplamda üç farklı belediyelere ait ihale aldım. Bunlardan ilki İBB tarafından gerçekleştirilen 'kumbara' ihalesidir. Demir bana gelerek, 'Ben İBB'den çok fazla ihale aldım. Bu durum göze batmaktadır' dedi. Bu ihaleyi benim üzerime yazdığını, yan teklifleri ayarlayacaklarını söyledi ve A4 Grafik Matbaacılık isimli firmam üzerinden girmiş olduğum 4 milyon lira tutarlı ihaleyi kazandım. Gelen parayı Fikri Murat Demir'e yolladım' dedi.Kum, Avcılar Belediyesi tarafından 2024 yılındaki 23 Nisan organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen ihaleye de Demir'in yönlendirmesiyle girdiğini belirterek şunları kaydetti: 'İhaledeki diğer şirketlerin yan tekliflerinin ayarlanması suretiyle ihale bana kaldı. Bu ihaleye hangi şirketim üzerinden girdiğimi hatırlamıyorum. E.G. isimli bir şahıs, Fikri Murat Demir'in kontrolündeki şirketlerden bir tanesinin yöneticisidir. Bu ihalede teminatı veya ihale harcını yatıran kişi E.G.'dir. 'Sistem' genellikle bu şekilde işlemektedir. Üçüncüsü Beşiktaş Belediyesi tarafından 23 Nisan 2024 organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen ihaledir. Aynı yöntemle ihale bana bırakıldı. Buradaki parayı henüz alamadım, alsaydım yine Fikri Murat Demir'e verecektim. Dördüncü olarak Fikri Murat Demir'in yönlendirmesi ile iki ayrı ihaleye yan teklif verdim ve benim yan teklif verdiğim teklifleri başkaca firmalar aldı. Göstermelik olarak bana Fikri Murat Demir tarafından bildirilen bedelleri ihaleye teklif ettim. İhaleyi başkasının alacağını önceden biliyordum.'Kum, 'Taner Çetin ile sürekli iletişim halinde olan aralarının çok iyi olduğunu bildiğim kişi Fikri Murat Demir'dir. Bu ihaleleri Taner Çetin yönetir, Fikri Murat Demir organize ederdi. Bir keresinde Fikri Murat Demir bana İBB'nin seçim çalışmalarının ödemesinin ödeneğini kendisine yaptırıldığını söylemişti. Murat Ongun (şüpheli) ve Fatih Keleş (şüpheli), Taner Çetin üzerinden bu ödemeleri takip ediyorlarmış. Bu hususları Demir'den duymuştum. Taner Çetin benden bizzat para talep etmemiştir ancak Demir tarafından bu 'sistemi' yönetmektedir' dedi.Tahliye edilen şüphelilerden iş insanı Kadir Gümüş ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadesinde, AĞAÇ AŞ'ye yaptığı işlerin karşılığında alacaklarının ödenmesi için kendisinden menfaat temin edildiğini, 2024 yılı içerisinde 10 bin ve 15 bin dolar ödeme yaptığını öne sürdü.Soruşturmada tutuklu bulunan iş insanları Ali İlbak ve Yusuf İlbak, tutukluluk incelemelerinin ardından nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol tedbirleriyle tahliye edildi.Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan 'Aklama Suçuna İlişkin Değerlendirme Raporu'nda, 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunun 2016 ile 2025 arasında birçok kez işlendiği değerlendirilerek, suçun faillerinin şüpheliler Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz olduğu belirtildi.Aklama suçunun 7 eylem halinde sıralandığı MASAK raporunda, toplam aklanan suç gelirinin, 25 gayrimenkul-taşınmaz, 63 milyon 550 bin 151 lira ile 637 bin 106 avro olduğu ifade edildi.MASAK raporunda ifadesine yer verilen inşaat firması sahibi şüpheli Furkan Hamzaoğlu, 'İnşaat ruhsatı için 5 daire, 6 dükkan verdik. İnşaatın kabasını Adem Soytekin (şüpheli) yaptı ancak yapmış olduğu inşaatın bedelini biz haricen kendisine ödedik. Bahsettiğim 5 daire ve 6 dükkanı Soytekin'in şirketlerine devrettik. Bu taşınmazların hepsi inşaat ruhsatı için verilmiş taşınmazlardır.' dedi.Tutuklu şüphelilerden İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, savcılığa ek ifade verdi.Togay ifadesinde, Ertan Yıldız'ın iştirak çalışanlarından oluşan koordinasyon ekibi kurduğunu, bu yapının 6 koordinatörlükten oluştuğunu, Yıldız'ın iştiraklerdeki bütün süreçleri bu koordinatörlük üzerinden yürüttüğünü söyledi.Togay, ifadesine şöyle devam etti:'Satın alma, ihaleye çıkış, ihale sonuç, atama, terfi, finansal süreçler, sendikal süreçler vb. tüm yönetim kurulu kararları bu koordinatörlükler üzerinden Yıldız tarafından onaylanıyor, daha sonra yönetim kurulu imzasına çıkıyordu. Yönetim kurulu kararlarının aslının üzerine İBB kaşesi vuruyor, bu kaşenin anlamı Ertan Yıldız'ın bu kararı onayladığı manasına gelmekteydi. Sonrasında bu yönetim kurulu kararları imzaya çıkıyor ve imzalar atılıyordu. Bu yapı yaklaşık 1,5 yıl öncesine kadar bu şekilde devam etti. Söz konusu anlattığım yapı, gayriresmi olarak hiçbir hukuki altyapısı olmadan kontrolsüz yürütülmüş bir yapıydı.'Togay, yaklaşık 1,5 yıl kadar önce 'İYA' şeklinde bir ajans kurulduğunu dile getirerek, 'Bahsetmiş olduğum 6 koordinatörlük, birçok personeliyle bu ajansa devroldu. Resmiyette burada gözükmese de burada çalışan bir kısım personel de işlerine burada devam etti. Bunun resmiyete dökülmesinin sebebi, İBB içerisinde gayriresmi olarak yürütülen ihale kontrol sürecinden ben dahil birçok kişinin rahatsız olması, yürütülen sürecin hukuka uygun olmadığını dillendirmesinden kaynaklıdır. Bu ajans kurulduktan sonra İBB iştirakleri ile danışmanlık sözleşmeleri imzalanarak resmiyet kazandırılmıştır.' ifadelerini kullandı.Öner ifadesinde, İBB Meclisi'nde yapılan usulsüzlükleri dile getirerek, şunları kaydetti:'(İBB Meclisi'nde) Boş olan araziler üzerinde anlaştıkları şahıslara, sonrasında ecrimisil tahakkuk ettirmek suretiyle kullandırmak amacıyla anlaştıkları kişilere söz konusu arsaları işgal ettirdiler. Kimine birkaç sandalye atmak suretiyle göstermelik işgal yaptırdılar. Kimine büyük kapsamlı imalatlar yaptırmak suretiyle işgal gerçekleştirip sonrasında rayiç kira bedellerinin beşte biri ya da onda biri gibi rakamlara ecrimisil rakamı tahakkuk ettirerek, özellikle sahil bandındaki kıymetli arsaları bu şekilde hukuka aykırı bir yöntemle işgal ettirdiler. Bu olaylar dönemin daire başkanı Ali Ayçiçek (şüpheli-İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı) tarafından yürütülmüştür. Ben bu usulsüzlükleri öğrendikten sonra İmamoğlu'na bu konuda bilgi verdim. Kendisi bana 'Oradaki sorunları halledeceğiz.' minvalinde bir cevap vermişti.'