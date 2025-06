İran Başkonsolosu çarpıcı açıklamalarda bulundu. ‘İran her senaryoya hazır’

CNN TÜRK Muhabiri İlayda Karaca ve Kameraman Doğukan Yıldırım'ın haberine göre, İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Ahmed Muhammedi çarpıcı açıklamalarda bulundu.İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Ahmed Muhammedi detayları şu ifadelerle aktardı:'Biliyorsunuz ki İsrail siyonist rejimi bu 12 gün boyunca bizim ülkeye saldırı yaptı ve tüm ülkeler aynı zamanda uluslararası arena bu saldırıyı kınadı. Bu saldırı tamamen uluslararası kanunlara aykırıydı. Bu saldırının son günlerinde de biliyorsunuz ki Amerika müdahale etmek zorunda kaldı. 12 gün sonra bir anlaşma sağlandı, bir ateşkes ilan edildi. Ve şimdilik bu saldırıları durdurdular. Her zaman bu ihtimal var ki özellikle düşman tarafından bu ateşkes ihlal edilsin. Biz de kendi düşmanlarımıza herhangi bir güvenimiz yoktur. Biz biliyoruz ki düşmanlarımız her zaman bir şey söylediklerinde kendi dediklerinin tam tersini yaparlar ve sözlerinin üstünde durmazlar. Bu yüzden İran İslam Cumhuriyeti her türlü şartlara hazırdır. Silahlı Kuvvetlerimiz çok güçlü bir şekilde düşmanlarımızın saldırısına yanıt verdi ve şu anda ateşkes süreci içerisinde de İran İslam Cumhuriyeti her zaman hazırdır.'Savaşlarda her zaman ülke altyapılarına saldırılar oluyor. Siyonist rejim on yıllardır ki İran İslam Cumhuriyeti'nin itham ediyor ki, İran nükleer silahı Üretmek istiyor. Halbuki uluslararası atom enerjisi bunu kabul etmemiş Şu ana kadar herhangi bir kanıt yok. Ve her zaman bu konuyu uluslararası arenada medyaya taşımışlar. Ve şu anki Siyonist rejimin başbakanı da on yıllardır diyor ki İran İslam Cumhuriyeti iki hafta içinde bir nükleer silahı üretebilir. Bu hep tekrar ediliyor. Biz İran İslam Cumhuriyeti ilk baştan beri deklare etti ki bu ülkemiz kesinlikle nükleer silah peşinde değil. Ve onların propagandası nihayetinde sebep oldu ki, İsrail siyonist rejimi kendisine izin versin ki bir saldırıda bulunsun ve İran İslam Cumhuriyeti'ne saldırsın. Bunların sadece bize itham ettikleri nükleer silahlarla ilgili değil ve bizim faaliyetlerimiz zaten hepsi barışçıldır, biz enerji gücümüzü sağlıkta, aynı zamanda da tarım sektöründe ve aynı diğer sanayi sektöründe, üretim sektöründe kullanmak isteriz. Bunların en önemli hedefleri bu savaşta İran'ın nükleer tesislerine bir saldırı olsun. Bizim resmi mercilerin dediklerine göre onların saldırıları bizim nükleer tesislerimize çok cüzi bir çaptaymış.''İran'ın, İslam Cumhuriyeti'nin devriminden sonra Amerika ve İsrail siyonist rejiminin başkanları her zaman İran'ın rejiminin değişmesi peşindeydi ve bu konuyu desteklediler. Devrimden sonraki ambargolar bunun teyididir. Bunlar eğer örnek verirsem İran İslam Cumhuriyeti'nin sekiz yıllık savaşı. İran'da yapılan İran düşmanları tarafından yapılan bazı eylemler, İran'ın içinde veya İran muhaliflerini desteklenmesi.. Bunların hepsi Amerika tarafından yapıldı ki çabalasın ki İran rejimini değiştirsin. Ama hiçbir zaman da başarıya ulaşamadılar. En önemli buradaki büyük zafer de İran İslam Cumhuriyeti halkının buradaki büyük rolüdür. Halkla devlet arasında belki içeride bazı fikir ayrılıkları vardır, belki de yoktur ama her zaman eğer dışarıdan bir düşman memleketimize saldırmışsa, halk her zaman birlik olmuştur. Amerika bu konuda tezini bunun üzerine kurmuşsa ki İran'da bir kaos çıkacak, bu tamamen yanlış bir düşünce. Eğer bunların gerçekten küçük, bu dedikleri düşünceden emin olsalardı muhakkak buna devam ederlerdi. Ve kendilerince tabii rejimi değişmesinde doğru hareket ederlerdi ama çok şükür ki İran İslam Cumhuriyeti halkı kendi liderlerinin arkasında durdu, kendi ülkesinin ve silahlı kuvvetlerinin arkasında durdu, güçlü bir yanıt verdi.''Son yıllarda siyonist rejim her zaman bizim askeri ve altyapılarımızı hedef almak için İran'ı tehdit ediyordu. Her seferinde de bizim silahlı kuvvetlerimiz ve ülkemiz bu tehditlere karşı bunu her zaman deklara etmiştir ki, rejimin en küçük saldırısına çok güçlü bir yanıt verecektir. Bu saldırıda da belki siyonist rejim kendi hesap kitabında yanlış yaptı ve büyük bir taktik hatası uyguladı. Gördünüz ki bu 12 gün savaşta İran İslam cumhuriyeti çok güçlü bir şekilde bu saldırılara yanıt verdi ve gün geçtikçe de bu siyonist rejimi tamamen felç haline getirdi. bu konuda da sayın dini liderimize söylediler ki, artık bu siyonist rejim yavaş yavaş ezilmek üzere. Nihayetinde de gördünüz ki Amerika Birleşik Devletlerinden yardım istedi. Amerika gelsin, yardımcı olsun ve Amerika geldi ama o da bir şey yapamadı.''Siyonist rejim savaşın başlamasından beri herhangi bir uluslararası kaide ve kuralı hiç uygulamadı ve ona uymadı. Bu saldırılarda da gördünüz ki bu siyonsit rejim şehir merkezlerini, insanların oturduğu evleri, hastaneleri, ambulansları bombaladı. Biz bunun örneklerini de Gazze'de gördük İran İslam Cumhuriyeti gibi. Bu 12 gün saldırıda da bizim bazı komutanlarımız suikaste uğradı. Bunların içerisinde de kadın ve çocuklar vardı. Bizim sekiz aylık şehidimiz vardı, iki aylık şehidimiz vardı ve erişkin insanlarımız vardı. Bunların çoğu devlet memuruydu, ev hanımıydı. Bu Şunu gösteriyor ki bu Siyonist rejim hiçbir cinayetten çekinmiyor. Bu gibi savaşlardaki meşruiyeti olmayan gayrimeşru bir rejim. Bizim görevimiz herhangi bir tehlikeyi öngörmek ve tüm halkımızı bu saldırılara karşı korumaktır.''Savaşta da yenildiklerinde tekrar yeni iddialar ortaya atıyorlar ki oradaki biraz kendi güçlerini göstersinler. Siz çok iyi biliyorsunuz ki İran İslam Cumhuriyeti çok büyük bir ülke ve kendi silahlı kuvvetleri, Devrim Muhafızları çok güçlüdür. Aynı zamanda da halkımız tüm sorumluluğunun bilincinde güçlü bir şekilde. Herhangi bir düşmana, herhangi yabancı ülkeye gelip de İran içerisinde herhangi bir eylem yapmasına kesinlikle müsaade etmez. Türkiye Cumhuriyeti dost kardeş, ülkeden en üst düzey yetkililerle Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Dışişleri Bakanlığını ve aynı zamanda da Türkiye Cumhuriyeti aziz Milletine çok teşekkür etmek istiyorum.'