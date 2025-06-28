İBB personeline promosyon kazığı! Fazlası cebe indirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), çalışanlarını kapsayan yeni bir maaş promosyonu protokolüne imza attı. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile yapılan anlaşma kapsamında, üç yıl süresince İBB çalışanlarına toplamda 80.500 TL promosyon ödemesi yapılacak. Yapılan açıklamaya göre, 26 Haziran 2025 Perşembe günü saat 14:30'da Finansman Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olan İSKİ ile İETT personellerinin maaş promosyon ihalesini en yüksek teklifi veren Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. kazandı.Anlaşmaya göre, banka tarafından personel başına üç yıllık süre için net 80 bin 500 TL ödeme yapılacak. Tüm İBB çalışanlarını kapsayacak anlaşma için İBB tarafından şu açıklama yapıldı: "Finansman Şube Müdürlüğü tarafından 26 Haziran 2025 Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bağlı Kuruluşları olan İSKİ ve İETT Personellerinin Maaş Promosyon İhalesini en yüksek teklifi veren Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. kazanmıştır. Buna göre, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından üç yıl için personel başına net 80.500 TL promosyon ödenecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." Bu anlaşma ile birlikte Tüm İBB çalışanları, maaş ödemelerinde belirlenen banka üzerinden promosyon ödemesi alacak.Banka promosyon ihalesinin sonuçlanmasını sabırsızlıkla bekleyen İBB personeli ise açıklanan ücretler karşılığında huzursuz oldu. Haklarının yendiğini düşünen hemen hemen tüm İBB personeli, "Kişi başı en az 40-50 bin fazla alınıp cebe atılmış. 2021 yılında 9 bin TL ortalama maaş varken maaşın 3 katı olan 27 bin TL promosyon alındı. Şu an maaşlar 55-60 bin TL arasında ve promosyonun 80 bin 500 TL olması imkânsız." iddiasında bulundu.Açıklanan sonuçların ardından İBB personeli arasında oluşan rahatsızlıkla birlikte AK Parti İBB Meclisi Grubu da promosyon ücretinin düşük olduğunu belirtti. İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Av. Murat Türkyılmaz yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3 yıllık banka promosyonu için Yapı Kredi ile anlaşma sağladı. Toplam tutar: 80 bin 500 TL. Ancak bu rakamdan çok daha fazlası tartışmaya açık. Çünkü bu ihaleye devlet bankaları davet edilmedi. Yapı Kredi ihaleyi yine aldı. Rekabet ortamının oluşmadığını düşünüyoruz. Yıllardır 'Devlet bankaları bize kredi vermiyor.' diye propaganda yapanlar, göreve gelir gelmez kamudan çıkıp özel bankalara koşmuşlardı. Oysa biliriz ki, belediyelerin büyük kısmı için kamu bankalarından kredi almak zaten çok istisnai bir durumdur. Şimdi de çalışanların promosyon hakkı, rekabet oluşturularak artırılmak yerine tek bankayla devam etme konforuna teslim edilmiş durumda. Biz buradan hem çalışanlarımızın hem de kamu yararı adına açık bir çağrı yapıyoruz: İhale süreci şeffaf ve rekabete açık şekilde yeniden değerlendirilmelidir. Promosyon tutarı en azından çalışan maaşlarının 3 katına ulaşacak şekilde yeniden gözden geçirilmelidir. "Sosyal belediyecilik" iddiası, önce belediye çalışanının hakkını gözeterek başlar. İstanbul Büyükşehir Belediye yönetiminin dikkate almasını temenni ediyoruz." dedi.Promosyon ihalesini takip eden Bem-Bir-Sen, ihale sonrasında sözleşmeye şerh koyarak açıklamada bulundu. Sendika tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sendikamız ihale sürecinde personel maaşları göz önünde bulundurulduğunda gerçek bir rekabet ortamının oluşmadığı kanaatine vararak sürecin yeniden değerlendirilmesi ve daha adil bir teklif ortamının sağlanması amacıyla ihaleye şerh koymuştur. Üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak adına süreci dikkatle takip etmeye devam edeceğiz."