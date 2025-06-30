CHP'li belediyede bakım skandalı! Köprünün altından geçenler tedirgin oluyor

İstanbul Avcılar'da 33 yıl önce yapıldığı ifade edilen yaya üst geçidinden dökülen beton parçaları vatandaşları tedirgin ediyor. 33 yıldır bakım görmediği ifade edilen köprünün taşıyıcı kolonlarının demirlerinin paslanmış olması korkuları bir kat daha arttırdı.

Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nde bulunan ve Avrupa Otoyolu üzerinden geçen yaya geçidinin ana taşıyıcılarında betonlar dökülmeye başladı. Betonun dökülmesiyle ortaya çıkan demirlerin paslandığı da dikkat çekti.33 yıl önce üst geçidin yoldan karşıya geçmek isterken hayatını kaybedenlerden dolayı yapıldığını belirten vatandaşlar artık yılların yorgunluğuna dayanamayan üst geçidin betonlarının dökülerek demirlerinin paslanarak değişim zamanının geldiğini söylediler.Köprünün ana taşıyıcı betonlarının dökülmeye başladığını belirten vatandaşlar bugüne kadar bu köprüye bakım yapılmaması nedeniyle kendi kaderine terk edildiğini her an çökme riski taşıdığını kaydettiler. Vatandaşlar İBB'nin İstanbul ile Avrupa yakasını birbirine bağlayan yolun daha kullanışlı ve sağlam yapılması gerektiğini söylediler.