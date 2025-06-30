UTTS son gün ne zaman? Taktırmayan sürücülere ceza uygulanacak

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren UTTS sisteminin devreye girmesi için sayılı günler kaldı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından devreye alınan sistem, vergi mükelleflerine ait kiralanan ya da işletme bünyesindeki ticari araçlara takılması gerekiyor. Vatandaşlar tarafından UTTS taktırmanın son günü ne zaman olduğu merak ediliyor. Ayrıca UTTS cezası da gündeme gelen konular arasında yer alıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından devreye alınan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında akaryakıt alımlarında artık taşıtın plaka bilgisi otomatik olarak ödeme cihazlarına iletilecek.Böylece kayıt dışı işlemlerin önüne geçilmesi ve akaryakıt piyasasındaki eşit rekabet ortamı sağlanmaya amaçlanıyor. Vatandaşlar tarafından UTTS son gün ne zaman olduğu ve cezası merak ediliyor.Yetkililer tarafından açıklanan bilgilere göre sürücülerin araçlarına UTTS sistemini 30 Haziran'a kadar taktırması gerekiyor. 1 Temmuz itibarıyla devreye alınacak sistemi taktırmayanlara yüklü miktarlarda ceza uygulanacak.UTTS taktırmamanın cezası 7 bin TL ila 140 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Ayrıca Vergi Usulü Kanunu kapsamında , sistem dışında düzenlenen belgeler de geçersiz olacak. Yasal yaptırımlar 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.