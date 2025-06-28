Muayenede kuyruk dönemi bitti! Randevu bekleme oranı azaldı

MHRS'de randevu bekleme oranı yüzde 87 azaldı. Bekleyen hastaların yüzde 25'inin tercih edilen hekime muayene olmak istediği belirlendi. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, MHRS'de randevu bekleme oranının yüzde 87 azaldığını açıkladı. Birinci, 'Bekleyenlerin yüzde 25'i illa belli hekime muayene olmak istiyor. Hekimlerimiz OECD ortalamasının iki katı kadar hasta bakıyor.Düne dair sorunların yüzde 90 oranında yaşanmadığı süreçle karşı karşıyayız' dedi. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda sunum yapan Birinci, aile hekimliği yönetmeliğinin 6 ay önce yayınlandığını hatırlatarak, 'Hiç aile hekimine uğramamışların 15 milyonu 6 ayda aile sağlığı merkezlerine geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 1186 ilacın birinci basamağa yazılma iznini aldık.3 milyon kişiye kanser taraması yaptık, 120 bin kanser riskli vatandaşımızı hastanelerimize gönderdik. Bunların 12 bin 286'sında ciddi düzeyde kanser yakalandı. Kronik hastalık taramalarını yüzde 88 artırdık, erken evreyi yakalama oranı yüzde 51'di geçen yıl, muhtemelen daha yukarı noktaya gidecek.Finansal olarak da 5 milyara yakın tedaviden tasarruf ettik. İkinci basamağa gitmenin maliyeti her zaman daha yüksek. Aile hekimliği yönetmeliği sonrası, 62 milyon hastanın ikinci basamak muayenesi birinci basamağa çekildi. Devletin kârı 30 milyar lira' diye konuştu.Antibiyotik kullanım oranının yüzde 50'ye yakın azaltıldığını belirten Birinci, 'ABD'den sonra dünyanın en riskli antibiyotik ülkesiyiz. Antibiyotiği azalttığımızda herhangi negatif tıbbi sonuçla karşı karşıya kalmadık. İlaçtaki azaltma yıllık 11 milyar lira' ifadesini kullandı. Türkiye'den giden doktorlara ilişkin de Birinci şunları söyledi:'2024'te 200 doktor gitti, 250 doktor Türkiye'ye geri döndü. Ağrı ile Ankara arasında 13 katı hekim dağılımı vardı. Sadece son dönemde bile yüzde 30 hekim dağılımında avantajlı hale geldik. Şu anda Ankara ile Ağır arasında 2.1 kat nüfus başına hekim farkı var. Türkiye'deki yüzde 92 hekimimiz zaten iki ya da daha az yerde çalışıyor, sadece yüzde 8'i ikiden fazla yerde çalışıyor. Elektronik, yapay zekâ tabanlı denetim sistemi kurduk. Türkiye'de sapmayı oluşturan bütün hekimi, hangi sağlık personeli, hangi kurum varsa otomatik yakalıyor, birinin şikâyet etmesine bile gerek olmuyor' bilgisini verdi.