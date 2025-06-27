Uzmanlardan kritik KKKA uyarısı! 'Grip sandığınız ölümcül kene ısırığı olabilir'

Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar başta olmak üzere, doğada, piknik alanlarında ya da kırsal bölgelerde zaman geçiren herkesin en çok dikkat etmesi gereken konuların başında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yol açan kene ısırığı geldiğini aktaran Doruk Sağlık Grubu Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Öner Karaçay, yaz aylarında artan kene vakalarına karşı vatandaşları uyardı. İlk belirtiler arasında baş ağrısı, yüksek ateş, halsizlik ve eklem ağrılarının yer aldığını aktaran Karaçay, semptomların grip ile karıştırılabilir olduğunu söyledi.KKKA hastalığına neden olan virüsü taşıyan kenelerin Türkiye'de en çok Tokat, Samsun, Amasya, Çorum ve Sivas çevresinde görüldüğünü aktaran Karaçay, bu bölgelerde yaşayan ya da bu bölgelere seyahat eden vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi. Karaçay, 'Son yıllarda Ege Bölgesi ve İstanbul'da bu virüsü taşıyan kenelere rastlanmamıştır' ifadelerini kullandı.Kene tutunmalarında hızlı müdahalenin çok ama çok önemli olduğunu söyleyen Karaçay, 'Bir cımbız yardımıyla, kenenin gövdesine dokunmadan dikkatlice çıkarılması gerekir. Kişi bunu kendisi yapamıyorsa mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır' diye konuştu.Kırım Kongo Kanamalı Ateşinin ölümcül olabileceğinin altını çizen Karaçay, 'Enfeksiyon riski taşıyan bireyler en az 10 gün boyunca takip edilmelidir. İlk belirtiler arasında baş ağrısı, yüksek ateş, halsizlik ve eklem ağrıları yer alır. Bu semptomlar grip ile karıştırılabilir. Bu nedenle uzman değerlendirmesi şarttır' şeklinde konuştu. Son olarak, doğa yürüyüşleri veya kırsal alanlarda vakit geçiren bireylerin açık renkli, uzun kıyafetler giymesi ve kene kontrolünü ihmal etmemesi gerektiğini belirten Karaçay, 'Korunmak mümkün. Bilinçli davranmak, erken müdahale ve uzman takibi ile riskler en aza indirilebilir' değerlendirmesinde bulundu.