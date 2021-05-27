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Bakan Çavuşoğlu'ndan Filistin mesajı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin özel oturumuna video mesajla katıldı. Çavuşoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla ilgili olarak "Bu provokasyonlar sistematik bir etnik, dini ve kültürel temizlik kampanyasının parçasıdır." dedi.

Güncel / 27 Mayıs 2021 Perşembe 15:43
Bakan Çavuşoğlu'ndan Filistin mesajı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarının 'insanlığa karşı suç' oluşturduğunu belirterek böyle bir saldırganlık ve İsrail'in Gazze'de uyguladığı 'insanlık dışı abluka için' hiçbir haklı nedeninin olmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki 'ciddi insan hakları durumunu' görüştüğü özel oturumuna video mesajla katıldı.

Geçen haftalarda Filistin'de yürek parçalayan sahnelere tanık olunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, yaşananların İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ne provokasyonlarının sonucu olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, '(İsrail'in eylemleri) Bu provokasyonlar sistematik bir etnik, dini ve kültürel temizlik kampanyasının parçasıdır.' dedi.

İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarının 'insanlığa karşı suç' teşkil ettiğini belirten Çavuşoğlu, böyle bir saldırganlığın hiçbir haklı nedeninin olmadığına işaret etti.

Çavuşoğlu, 'Gazze'deki insanlık dışı abluka için hiçbir haklı neden yok. Bu topyekun cezalandırma derhal son bulmalıdır. Uluslararası toplum Filistinlileri korumakla yükümlüdür.' ifadesini kullandı.

'İsrail'in cezasızlığına son vermek için etkili araçlar bulunması gerektiğinin' altını çizen Çavuşoğlu, 'Gerçekçi olalım. Çatışmanın temel nedenlerini ele almadığımız sürece Filistinlilerin acıları devam edecek. Filistinlilerin içinde bulundukları kötü durum, yasa dışı işgal sona ermedikçe ve (Filistinliler) kendi devletlerine sahip olmadıkça sona eremez.' diye konuştu.

BM İnsan Hakları Konseyinin tüm bu alanlarda önemli rol oynadığını aktaran Çavuşoğlu, artık söze değil harekete geçme ihtiyaçlarının olduğunu kaydetti.

FilistinİsrailMevlüt Çavuşoğlu


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