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İsrail'i eleştiren muhabirini kovan AP'den göstermelik geri adım

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, İsrail'i eleştiren muhabirinin görevine son vermesinin ardından gelen tepkiler üzerine, sosyal medya politikalarını gözden geçireceklerini duyurdu. Ajanstan yapılan açıklamaya göre, oluşturulacak bir komite, AP çalışanlarının sosyal medyada ifade edebilecekleri konuları netleştirecek.

Dünya / 26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:59
İsrail'i eleştiren muhabirini kovan AP'den göstermelik geri adım

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, İsrail'in Şeyh Cerrah'ta Filistinlilere yönelik uygulamalarını ve medyanın bu süreci ele alma biçimini eleştiren Emily Wilder isimli muhabirinin işine geçen hafta son vermişti.

ÇALIŞANLARDAN MEKTUP
AP'nin haberine göre, 100'den fazla Associated Press çalışanı, eski çalışma arkadaşları Emily Wilder'ın gördüğü muameleye dair endişelerini ifade eden mektup kaleme aldı.

'KONULAR NETLEŞTİRİLSİN'
Mektupta, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında ifade edilebilecek konuların netleştirilmesi talep edildi ve şirketin personelini baskılardan koruyacağına yönelik inanç dile getirildi.

GÖZDEN GEÇİRİLECEK
Buna karşılık kurumdan personele yapılan duyuruda, eylül ayına kadar gönüllülerden oluşan bir komitenin sosyal medya ilkelerinde değişiklik önermesi istendi. Duyuruda, değişiklik önerileri de dikkate alınarak kurumun sosyal medya ilkelerinin gözden geçirileceği vurgulandı.

OLAYIN PERDE ARKASI
Washington Post gazetesine olayın arka planını anlatan Wilder, AP'nin sosyal medya kullanım ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle sözleşmesinin feshedildiğini ancak hangi ilkeleri ihlal ettiğinin kendisine açıklanmadığını ifade etmişti.

Wilder, başta Stanford'daki bazı Cumhuriyetçi muhafazakar çevrelerin kendisine ait eski sosyal medya paylaşımlarını da yeniden gündeme getirerek AP üzerinde baskı kurduklarını, sonra da bu kampanyanın büyüdüğünü ve AP'nin de bu baskılara direnemediğini aktarmıştı.

İsrail


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