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Hazine ve Maliye Bakanlığından nefes kredisi açıklaması: 1 Haziran'da başlıyor...

Hazine ve Maliye Bakanlığı KOBİ'lere sağlanacak nefes kredisi hakkında son dakika açıklaması yaptı. Bakanlık, "KOBİ’lere finansman desteği için '2021 Nefes Kredisi' 10 bankanın katılımıyla 1 Haziran'da uygulamaya alınacak." dedi.

Güncel / 26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:19
Hazine ve Maliye Bakanlığından nefes kredisi açıklaması: 1 Haziran'da başlıyor...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'KOBİ'lere finansman desteği için '2021 Nefes Kredisi' 10 bankanın katılımıyla 1 Haziran'da uygulamaya alınacak.' açıklamasında bulundu. Nefes kredisine başvurular 1 Haziran'da başlıyor. Pakete Ziraat, Halk, Vakıfbank dışında katılım bankaları ve özel bankalarla birlikte geniş bir katılım sağlandı. Hazine garantili nefes kredisinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanacak.

Nefes Kredisi ile 2020 cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak.

BAKAN ELVAN'DAN DESTEK AÇIKLAMASI

Bakan Elvan şunları söylemişti:

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, pandemi sürecinde verilen destek tutarının milli gelire oranının krediler hariç yüzde 3'ü aşacağını, 315 milyar TL'ye ulaşan kredi paketleriyle sağlanan desteğin de milli gelirin yüzde 6'sına ulaştığını söyledi. Elvan, bankacılık sektörüyle ilgili olarak da bilişim, savunma ve enerji alanlarında kredi tahsis süreçlerinin değişeceğini belirtti.

Elvan, istihdam teşviklerinin revize edileceğini, ek istihdama finansman desteği verileceğini, istihdam taahhüdünü yerine getiren firmaya her bir istihdam için 1 yıllık SGK ve İşsizlik Sigortası primlerinin kredi faiz bakiyesinden düşüleceğini anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısında sözünü ettiği nefes kredisi ile ilgili çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, 'Kredinin öncekilerden farkı, sadece ciro kaybı yaşayan işletmeleri odağına alması olacak' dedi.

Lütfi ElvanRecep Tayyip Erdoğan


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