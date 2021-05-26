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Bu da Kemal'in adamı!.. Akla ziyan 'uyuşturucu' çıkışı

“Uyuşturucu ticareti yapandan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun saz arkadaşları çıtayı iyice yükseltti. CHP’li Milletvekili Yunus Emre, Türkiye’yi, Avrupa’nın uyuşturucuyla en çok mücadele eden ülke olması nedeniyle eleştirdi.

Güncel / 26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:47
Bu da Kemal'in adamı!.. Akla ziyan 'uyuşturucu' çıkışı

CHP'liler AK Parti'yi nasıl eleştireceklerini şaşırdı!.. Hükümete vergi eleştirisi getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “Uyuşturucu ticareti yapandan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın” şeklindeki sözleri hafızalardaki tazeliğini korurken, partiden bir skandal daha geldi. İçişleri Bakanlığı'nın tüm emeklerini görmezden gelen CHP'li Milletvekili Yunus Emre, katıldığı yayında skandal açıklamalarda bulundu.

Avrupa'da en çok uyuşturucunun Türkiye'ye yakalandığını söyleyen Yunus Emre, bunun büyük bir başarı olduğunu görmezden gelerek, “Bakın bütün AB'de yakalanan uyuşturucunun üç katının Türkiye'de yakalamasından bahsediyoruz. Bakın, emniyetimiz ne güzel çalışıyor, bunları yakalaıyor, dersek yanlış olur.” dedi.

MilletvekiliYunus Emre


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