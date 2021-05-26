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ABD Başkanı Joe Biden’ın adayından skandal vaat! ‘Türkiye’nin F-35 faaliyetini durduracağım’

ABD’nin Türkiye’yi, tüm itirazlarına rağmen Rusya’dan S-400 satın almasını bahane göstererek F-35 programından çıkarmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Joe Biden’ın Hava Kuvvetleri Sekreterliği için aday gösterdiği isim Frank Kendall, seçim vaadinde F-35 sisteminin önemli parçalarını üreten Türkiye’yi alım programından çıkaracağını duyurdu.

Güncel / 26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:51
ABD Başkanı Joe Biden’ın adayından skandal vaat! ‘Türkiye’nin F-35 faaliyetini durduracağım’

ABD'nin hedefinde yine, tüm itirazlarına rağmen Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan Türkiye var.

YENİ ADAYIN SEÇİM VAADİ TÜRKİYE

ABD Başkanı Joe Biden'ın Hava Kuvvetleri Sekreterliği için önerdiği isim Frank Kendall, seçim vaadinde Türkiye'yi hedef aldı. ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasının yeterli olmadığını söyleyen Kendall, Türkiye'nin tamamen saf dışı bırakılması gerektiğini savundu.

F-35'in önemli parçalarının üreticisi olan Türkiye'nin tedarik zincirinden çıkarılması gerektiğini söyleyen Kendall, göreve kabul edilmesi durumunda en kısa sürede Türkiye'den F-35 parçası alımını durduracağını ifade etti.

TÜRKİYE'NİN ÇIKARILMASI MALİYETLERİ ARTIRACAK

Pratt & Whitney' Başkanı Matthew Bromberg, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının üretim maliyetlerini yüksek ölçüde artırdığını açıklamıştı. Yaptığı konuşmada, "F-35'in motor maliyeti, Türkiye'nin programdan çıkarılması nedeniyle yüzde 3 artacak." ifadelerini kullanan Bromberg, Türk firmaları tarafından üretilen parçaların kritik önemine de değindi. Uçak motorunun en kritik 188 parçasının, Türk tedarikçiler tarafından sağlandığını söyleyen Bromberg "Bunlar motorun en kritik parçalarından bazıları ve Türkiye tedarikçileri yüksek kaliteli, düşük maliyetliydi." ifadelerini kullanarak Türkiye'nin üretim zincirindeki önemini kabul etmişti.


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