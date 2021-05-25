Yunan basınını panik kapladı: 'Türkler geliyor!'

ABD'ye üs vererek Türkiye'yi tehdit ettiğini zanneden Yunanistan'da panik başladı. Türkiye'nin Meis'e dönüş yapacağını vurgulayan Yunan basınında çarpıcı manşetler atıldı. Ankara'nın adımlarını izleyen Yunanistan'da Türkiye korkusu arttı.



Türkiye'nin Akdeniz'de üç yılda sekiz derin deniz sondajı yaptığını aktaran Bakan Dönmez, şu ifadeleri kullandı: "Bir taraftan da sismik çalışmalar devam ediyor. Açılan bazı kuyularda gaz emareleri var...



Fakat emin olmadığımız için, ekonomik bir rezerv bulmadığımız için açıklamadık. Her bir sondajdan elde edilen veriler daha önce elde edilen sismik verilerle kontrol ediliyor. Orada birkaç sondajımız daha olabilir."



Türkiye Enerji Bakanı resmi açıklamasında Yunanistan'dan hiç söz etmese de, sözleri Yunan medyasında geniş şekilde yer buldu. Kathimerini gazetesi, İngilizce edisyonunda Kıbrıs çevresi ve Meis Adası'nı öne çıkardı.



Gazetenin Yunanca versiyonunda ise haber 'Türkiye: Meis'e dönüş' başlığıyla verildi, Ankara'nın Yunanistan'ın Kaş'ın hemen karşısında yer alan küçük adanın etrafındaki görüşlerini kabul etmediği vurgulandı.



Enerji Bakanı Dönmez'in Meis'e gönderme yaptığını belirten Kathimerini, Yavuz sismik araştırma gemisinin kısa sürede denize açılmasının beklendiğini ve rotasının bilinmediğini aktardı.



Skai televizyonu 'Dönmez: Doğu Akdeniz'deki sondaj genişletilebilir' başlığını kullanırken, bir başka başlıkta 'Türkiye Enerji Bakanı: Doğu Akdeniz'de haklarımız ve çıkarlarımız var' denildi.



TATBİKAT HABERİNİ CANLI YAYINLA VERDİLER



Türkiye'nin bugün başladığı Deniz Kurdu tatbikatı da yine Yunan medyasının gündeminde. En büyük tatbikat için savaş gemilerinin bir bir denize açılması, Yunan ordusunun alarma geçmesine yol açtı. Yunan medyası ayrıca, Türk basınını kaynak göstererek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 31 Mayıs tarihinde Atina'yı ziyaret edeceğini okuyucularına duyurdu.



ABD, YUNANİSTAN'A KALICI ÜSLER KURUYOR



Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan'ın yanında saf tutan, Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne Dışişleri Bakanı ve uçak gemisi gönderen ABD, Türkiye'yi tamamen karşısına alacak skandal bir adım atıyor. Yunan Kathimerini gazetesi, son bir yıl içinde Türkiye'ye gözdağı için çok sayıda tatbikata girişen ABD'nin Yunanistan'da askeri varlığını kalıcı olarak artırmaya hazırlandığını manşetten duyurdu. Habere göre, Yunanistan'a bir ordu yığmaya karar veren ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un stratejik hedefinde kalıcı ve dönüşümlü askeri üslerin kurulması var.



Halihazırda Girit'teki Suda Üssü'nün yanı sıra kuzeydeki Dedeağaç limanını kullanan ABD ordusu, Larissa ve Stefanovikeio'daki hava üslerine de savaş uçaklarını indiriyor. Kathimerini, ABD'ye dört ayrı üs daha verileceğini ve Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın Pentagon'a seçim yapması için 22 seçenek sunacağını yazdı. Öne çıkan ilk yer, batıdaki Andravida hava üssü. Son aylarda Yunanistan'ın uluslararası hava tatbikatlarına ev sahipliği yapan Andravida'dan, ABD'ye ait F-15 ve F-16 savaş uçakları ile KC-135 tanker uçakları da havalandı. Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nde konuşlanan ABD özel kuvvetler askerleri için yedek üs olarak ise, kuzeydeki Selanik yakınlarında bulunan Rentina öne çıkıyor.



FÜZELER ATEŞLENDİ



Doğu Akdeniz ve Ege'de sürekli gerilimi tırmandıran Yunanistan'dan yeni adım geldi. Türkiye bugün resmi açıklamayla yanıt verdi, ipler bir kez daha gerildi. Yunan ordusunun adada ateşlediği füzelerin Ankara'ya mesaj verdiğini savunan yerel medya, 'Türkiye izliyor' başlıkları attı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in açıklamalarına Türkiye'nin resmi yanıt vermesiyle Ankara-Atina hattındaki gerilim bir kez daha gözle görülür hale büründü. Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı resmi açıklamada Miçotakis'in Yunanistan'daki Türk köyü Paşevik için 'Pomak köyü' ile Türk çocuklarına yönelik 'Yunan çocukları' ifadelerini kınadı. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu'nun (BTTA) paylaşımını alıntılayan Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan'ı bir kez daha ülkesinde yaşayan soydaşlarımızın Türk kimliğini inkara son vermeye ve bu yöndeki AİHM kararlarını uygulamaya davet ediyoruz" dedi.

