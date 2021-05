İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 254'e yükseldi!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında yaralanan bir Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği kaydedildi.



Son verilerle İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybının 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254'e yükseldiği ifade edildi.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.