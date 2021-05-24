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WhatsApp hesabınız elden gidebilir! Tek mesajla kontrolü ele geçiriyorlar!

WhatsApp son dönemlerde değiştirdiği gizlilik sözleşmesiyle isminden sıklıkla bahsettirdi. Bu durum oldukça tepki çekmişti. Şimdi WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir uyarı yapıldı. Siber korsanlar yine iş başında. Tek bir mesajla hesabınızı kaybedebilirsiniz. Peki WhatsApp'taki bu yeni tehlike nedir? Hackerlar nasıl bir yöntem izliyor? İşte detaylar...

Güncel / 24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:46
WhatsApp hesabınız elden gidebilir! Tek mesajla kontrolü ele geçiriyorlar!

WhatsApp siber suçluların hedefinde yer alıyor. Geçmiş dönemde WhatsApp hesabınızı ele geçirmeye çalışan zararlı yazılımlar veya WhatsApp üstünden yayılmayı amaçlayan virüsler gibi haberler gündeme gelmişti. Bilgisayar korsanları boş durmuyor. Yine tehlikeli bir durum söz konusu. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta hesabınızı kaybetmeniz bir hayli mümkün.

Zira bunun için tek yapmanız gereken bir bağlantıya tıklamak ya da bir kod göndermek!

İngiliz Express gazetesi hacker'ların WhatsApp hesaplarını ele geçirmek için başvurdukları yeni yöntemi yazdı.

Buna göre, hacker'lar kullanıcılara bir mesaj gönderiyor. Mesajda 6 haneli bir kod yer alıyor.

Mesajda 'Merhaba, üzgünüm size yanlışlıkla 6 haneli bir kod gönderdim, bana kodu geri gönderebilir misiniz lütfen? Acil bir durum' ifadesi yer alıyor.

Kullanıcılara bu mesaj ile birlikte 'hesabınızı doğrulayın' bağlantısının yer aldığı bir kısa mesaj da geliyor.

Bu kodu WhatsApp üzerinden mesaj yazan numaraya göndermek ya da kısa mesajda yer alan bağlantıya tıklamak hacker'ların hesabınızı ele geçirmesine neden oluyor.

Hackerlar sizin hesabınızı ele geçirdikten sonra bu mesajı listenizde bulunan herkese gönderiyor.

Facebook tarafından ise konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.


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